به روز رسانی هوش مصنوعی اپل با آیفون های جدید از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این به روز رسانی ها در «کنفرانس جهان توسعه دهندگان اپل» رونمایی شد.

اپل به طور معمول از این کنفرانس برای رونمایی طیفی از به روز رسانی ویژگی ها برای تمام نرم افزارهایش استفاده می کند اما این بار شرکت فقط روی سه موضوع تمرکز کرده است. اکنون ویژگی های جدیدی وجود دارد و شرکت به افراد اجازه می دهد از هوش مصنوعی برای اصلاح عکس ها استفاده کنند. به عنوان مثال کاربر می تواند دوربین را در فضای اطراف بچرخاند و هوش مصنوعی جاهای خالی را پر می کند. اما این رویداد در واقع برای نمایش تغییری در استراتژی شرکت بود.

یکی از استراتژی های این شرکت تعهد به ارتقای عملکرد محصولاتش بود که با مجموعه ای از تغییرات به خصوص در آیفون ارائه شده است. اپل وعده داده بارگذاری اپ ها و نمایش عکس ها را سریع تر کند. همچنین این شرکت از مجموعه ای اقدامات ایمنی جدید برای تسهیل حفاظت از کودکان درفضای آنلاین رونمایی کرده است.

سومین تغییر استراتژی علاوه بر مهم بودن، احتمالا جنجالی نیز هست. این شرکت بالاخره نسخه جدید «سیری» که از مدت ها قبل وعده آن را داده بود، اعلام کرد. این دستیار به شدت به هوش مصنوعی و بستر شخصی کاربر متکی است.

این بدان معناست که کاربران می‌توانند بپرسند در سفر به کدام رستوران رفته‌اند و موبایل عکس‌ها را بررسی و اسکن می کند تا بفهمد که محل مذکور کجا بوده است. یا می‌توانند بپرسند پرواز یکی از دوستانشان کی قرار است فرود بیاید. در این حالت موبایل پیام های کاربر را بررسی ، شماره پرواز را پیدا و زمان رسیدن آن را جستجو می‌کند.

«سیری» علاوه بر ویژگی های جالب دیگر قابلیت گفتگوی وسیع تری دارد و به کاربران امکان می دهد در چت ها بالا و پایین بروند. این قابلیت با یک اپ جدید ارائه می شود که محاورات در آن ذخیره می شود و همچنین صوت و ظاهری جدید خواهد داشت.

همچنین دستیار هوشمند اپل از آنچه در نمایشگر نشان داده می شود، باخبر است بنابراین کاربران می توانند برای رسیدن به یک مقصد با آن گفتگو کنند. همچنین سیری می تواند با اپ های دیگر تعامل کند و به آنها اجازه کنتر موبایل را بدهد و همچنین آنچه را که رخ می دهد، درک کند.

تمام آپدیت های ارائه شده برای توسعه دهندگان در حالت نسخه اولیه هستند و در سپتامبر همراه آیفون های جدید عرضه می شوند. دستیابی به اغلب ویژگی های جدید اپل علاوه بر محدودیت های جغرافیایی نیازمند دستگاه های جدید است.