قتل زن ۶۰ ساله در برخوار در کمتر از ۲ ساعت رمزگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده گفت: پس از اعلام گزارشی مبنی بر قتل زنی ۶۰ ساله در یکی از مناطق شهرستان برخوار، تیم‌های کارآگاهی و اکیپ بررسی صحنه جرم بلافاصله در محل حاضر شدند و رسیدگی به موضوع آغاز شد.

وی توضیح داد: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی ناشناس وارد منزل مقتول شده و پس از خفه کردن او، طلاجات را سرقت کرده و با پوششی مشابه چادر از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اقدامات تخصصی کارآگاهان ادامه داد: رصد اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم موجب شد هویت قاتل کمتر از دو ساعت پس از وقوع جنایت شناسایی شود.

سردار حسنوند افزود: متهم که مردی ۴۰ ساله است، در عملیاتی ضربتی در شهرستان برخوار دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی یادآور شد: فرد دستگیرشده در بازجویی‌های اولیه به قتل با انگیزه سرقت طلاجات اعتراف کرده است. کارآگاهان در ادامه تحقیقات موفق شدند طلاجات مسروقه را به ارزش حدود ۵ میلیارد ریال کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس بیان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه جرم خشن و تهدیدکننده امنیت اجتماعی با سرعت، دقت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.