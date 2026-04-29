پیام تبریک وزیر ورزش پس از موفقیت کاروان «شهدای ناو دنا» در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

«آنگاه که در آستانه‌ی مراحل پایانی آماده‌سازی کاروان ورزشی ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا، جنگی ناجوانمردانه بر کشورمان تحمیل شد و شرایط آمادگی ورزشکاران را تحت تاثیر قرار داد، عزمی راسخ و اراده‌ای محکم در جامعه‌ی ورزش در قالب یک کار تیمی و وحدت رویه با کمیته‌ی ملی المپیک رقم خورد تا نقش‌آفرینی ورزش ایران در دوران حماسه و مقاومت ملی به منصه‌ی ظهور برسد.

در این بین، با توجه به وضعیت موجود، برنامه‌ریزی بر اساس شرایط خاص صورت گرفت و زمینه‌ی اعزام کاروان ورزشی «شهدای ناو دنا» در دورانی پرتلاطم به رویدادی فراهم شد که با همیشه‌ی ایام متفاوت بود.

این اعزام، عزت، افتخار و اقتدار ایران را در نمایی خاص در عرصه‌ی یک رویداد چندرشته‌ای به همراه داشت تا هم طنین مظلومیت مردم ایران در این حملات ناجوانمردانه را به دنیا مخابره کند و هم پرچم ایران در دورانی سخت به اهتزاز درآید که خود پیروزی بزرگی قبل از آغاز بود.

بازی‌های آسیایی ساحلی از ابتدای دولت وفاق، مورد توجه و تمرکز قرار داشت تا در سال پررویداد ۱۴۰۵ به عنوان یکی از مقاصد اصلی مد نظر قرار بگیرد و خداوند را شاکرم که نتیجه‌ی تلاش ارزشمند اعضای کاروان و تیم مدیریتی، موجبات خشنودی و نشاط مردم را فراهم آورد.

به تیم‌های ملی واترپلو، کبدی، هندبال و فوتبال ساحلی به علی‌اکبر زرودی، علی غلامی، امیرحسین کاووسی، امیررضا صحرایی در کشتی ساحلی و حسن عجمی در ماده پرتاب وزنه که طلایه‌داران کاروان بودند همچنین به تیم ملی والیبال ساحلی ب که مدال نقره‌ی آنها بر تارک کاروان نشست، به همراه کادر فنی و مدیریتی آن‌ها تبریک گفته و به کلیه‌ی ورزشکارانی هم که تلاش آن‌ها منجر به نشان نشد، خداقوت می‌گویم.

آنچه در برآیند فنی این رویداد رخ داد، قرار گرفتن کاروان ورزشی ایران با کسب ۹ مدال طلا و یک نقره در جایگاه سوم بود که پیروزی ارزشمند فنی و فرهنگی محسوب می‌شود.

به امید خدا، ورزش ایران همچنان در مسیر سربلندی ایران عزیز گام بر می‌دارد تا در عرصه های رقابتی زمینه ساز اهتزاز پرچم پرافتخاری باشیم که هویت یک تمدن غنی را همواره با خود به همراه داشته است.»