۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

پیش فروش خودرو وارداتی پیش از ورود به کشور ممنوع است

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو فقط می‌توانند خودروهایی را برای فروش عرضه کنند که وارد کشور شده باشند و امکان ترخیص داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی اظهار کرد: خودروهای عرضه شده در سامانه‌های فروش باید مجوز وزارت صمت را داشته باشند و قیمت و تعداد آنها مشخص باشد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در مصاحبه با سیما گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو فقط می‌توانند خودروهایی را برای فروش عرضه کنند که وارد کشور شده باشند و امکان ترخیص داشته باشند.

وی گفت: طبق مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های وارد کننده خودرو مجاز هستند که خودشان قیمت گذاری کنند و به فروش برسانند. براساس مصوبه، نظارت‌های وزارت صمت بر این خودروها، نظارت پسینی است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت افزود: ما برای اینکه مشکلی ایجاد نشود، اعلام کردیم که همه شرکت‌های واردکننده برای هر نوع فروش باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.

ضیغمی اضافه کرد: واردکننده‌های خودرو باید پیش از آغاز طرح فروش، هم قیمت فروش را اعلام کنند و هم اینکه خودروها در کجا قرار دارند، همچنین باید مشخص کنند که ارز واردات چگونه تامین شده است و به لحاظ تامین ارز در چه شرایطی هستند، این شروط کمک می‌کند که خودروهای پیش فروش به دست خریداران برسد.

وی با اشاره به احتمال تغییرات جزئی در قیمت اعلامی گفت: گاهی ممکن است که دولت، تغییراتی در میزان دیون دولتی اعمال کند و هزینه‌های ترخیص بالا برود که این موضوعات، هزینه‌های تحمیلی را افزایش می‌دهد و بر قیمت نهایی اثر خواهد داشت.

ضیغمی افزود: معمولا در مورد خودروهایی که از دی ماه هر سال پیش فروش می‌شوند تا زمان تحویل آنها که به سال جدید موکول می‌شود، چنین چالش‌هایی رخ می‌دهد و افزایش نرخ «ای تی اس» که همان تبدیل نرخ دلار هست در تحویل‌های سال جدید اثر می‌گذارد.

سمیه رسولی

