مردم ایران در راه انقلاب و اسلام آماده جانفشانی هستند؛ لزوم حفظ اتحاد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی عصر چهارشنبه در اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «جانفدا برای ایران امام رضایی» در بیعت با رهبر انقلاب که در ارومیه، اظهار کرد: دشمنان گمان می‌کردند پس از حملات اخیر می‌توانند روحیه ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مردم در تجمعات شبانه بار دیگر نشان داد اراده ملی شکست‌ناپذیر است و هیچ نیرویی توان درهم شکستن اتحاد ایرانیان را ندارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی افزود: تا زمانی که مردم در کنار یکدیگر و در مسیر باورهای دینی و انقلابی خود گام بردارند، هیچ قدرتی توان غلبه بر آنان را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: تجمعات و خروش مردمی، نشان وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و آموزه‌های اسلام است.

حجت الاسلام قریشی باتبریک ولادت امام رضا(ع) اظهار کرد: ایران، سرزمینی است که به وجود بارگاه منور رضوی مزین شده و همواره این افتخار سرمایه‌ای معنوی برای ملت است.

وی بااشاره به اینکه رهبر شهیدمان نیز در مشکلات به درگاه الهی امام هشتم را شفیع قرار می دادند، یادآور شد: به تبعیت از رهبر شهید انقلاب، مردم نیز به حضرت امام رضا (ع) متوسل شوند که یقینا با اعتماد به وعده الهی، پیروزی و عزت نهایی ملت ایران در سایه ایمان و وحدت ملی نزدیک است.

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به ثبت نام میلیونی ملت ایران در پویش جان‌فدا، گفت: پس از آغاز جنگ رمضان، بیش از ۳۰ میلیون‌ نفر از فرزندان این سرزمین با ثبت نام در پویش جان‌فدا، نشان دادند که در راه دفاع از وطن و آرمان‌های اسلامی آماده‌ جانفشانی هستند.

رزمایش بزرگ جانفدایان و امام رضایی های ارومیع با حضور، اقشار مختلف مردم، اهل سنت، طلاب و روحانیان، فرماندهان، بسیجیان، کسبه، دانش آموزان در ارومیه برگزار شد.

در این اجتماع حاضران در بیعت با رهبر انقلاب یکصدا شعار «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر»،«مرگ بر آمریکا»،«مرگ بر اسرائیل»،«مرگ بر منافق» سردادند.

همچنین در این مراسم، بسیجیان از مقابل جایگاه رژه رفتند.