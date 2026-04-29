به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در رزمایش سراسری «جانفدایی‌های زنجان» اظهار داشت: وعده پروردگار چنین است که هرگاه جبهه کفر و باطل، جبهه حق را مورد هجمه و حمله قرار دهد، به طور قطع باطل و کفر نابود خواهد شد.

وی افزود: اگر سپاه و لشکریان اسلام و جانفداهای قرآن و عترت در صحنه بمانند و وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، پیروزی آنان قطعی و غیرقابل انکار است.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: تمام امکانات و تجهیزاتی که فرعون‌های زمانه در اختیار دارند، در برابر جبهه حق به هیچ کار نخواهد آمد و این جبهه جز اقرار به ضعف و شکست چاره‌ای نخواهد داشت.

حضور ۶۰ روزه مردم زنجان در سنگرهای فرهنگی و میدانی

در ادامه این رزمایش، سردار محسن سهندی، فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با قدردانی از دلاورمردان و شیرزنان «پایتخت شور و شعور حسینی» (زنجان) گفت: مردم این استان به مدت ۶۰ روز متوالی است که در میادین و خیابان‌ها حضور داشته و در اصلی‌ترین سنگر جنگ کنونی، رزمندگی می‌کنند.

سردار سهندی با یادآوری رشادت‌های رزمندگان زنجانی در دوران دفاع مقدس، به ویژه غواصان دریادل و خط‌شکنان این خطه، افزود: مردم غیور و دلاور استان زنجان اجازه هیچ گونه تعدی و تجاوزی به خاک کشور را به دشمنان نمی‌دهند و ما باید قدردان بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی آنان باشیم.

گفتنی است رزمایش سراسری جانفدایی‌های زنجان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.