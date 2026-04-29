جمعیت استان بوشهر به بیش از یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر،حیدر عمرانی چهارشنبه شب در ایستگاه رسانه‌ای میدان امام (ره) در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۴۸ واقعه ولادت در استان بوشهر به ثبت رسید که از این تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ مورد معادل ۵۲.۸ درصد پسر و پنج هزار و ۹۷ مورد معادل ۴۷.۲ درصد دختر بوده است.



وی افزود: نسبت جنسی ولادت‌ها در سال گذشته ۱۱۱.۹ بوده که به این معناست در برابر هر ۱۰۰ دختر متولد شده، حدود ۱۱۲ پسر به دنیا آمده‌اند.



مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر یادآور شد: شهرستان بوشهر بیشترین و شهرستان دشتی کمترین موارد ولادت ثبت شده در استان را داشته‌اند.



عمرانی ادامه داد: میانگین سن مادران در نخستین زایمان ۲۷.۳ سال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر محسوسی نداشته است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین میانگین سن مادران مربوط به شهرستان بوشهر با ۲۸.۵ سال و کمترین آن متعلق به شهرستان عسلویه با ۲۵.۴ سال است.



وی درباره آمار فوتی‌های استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۶۹۹ واقعه فوت در استان بوشهر ثبت شده که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته است.



مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود: از مجموع فوتی‌های ثبت شده، ۵۳ درصد مربوط به مردان و ۴۷ درصد مربوط به زنان بوده است.



عمرانی بیان کرد: بیشترین موارد فوت با یک هزار و ۲۴۵ واقعه در شهرستان دشتستان و کمترین با ۱۴۸ مورد در شهرستان عسلویه ثبت شده است.



وی اضافه کرد: میانگین سن درگذشتگان در استان ۶۴ سال و یک ماه برآورد شده که این رقم برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۶۸ سال و هشت ماه است.



مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: شهرستان جم با میانگین ۶۵ سال بیشترین سن فوت مردان و شهرستان کنگان با ۵۰.۲ سال کمترین میانگین سن فوت مردان را داشته است و بیشترین میانگین سن فوت زنان نیز در شهرستان کنگان و کمترین در شهرستان بوشهر ثبت شده است.

ثبت پنج هزار و ۳۷۵ واقعه ازدواج در استان



عمرانی درباره آمار ازدواج در استان بوشهر نیز اظهار کرد: در سال گذشته پنج هزار و ۳۷۵ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۷ درصد کاهش داشته است.



وی افزود: بیشترین میزان ازدواج در شهرستان دشتستان با سهم ۲۸.۳ درصدی از کل ازدواج‌های ثبت شده استان بوده است.



مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ادامه داد: میانگین سن ازدواج در استان برای مردان ۲۹ سال و برای زنان ۲۳.۶ سال ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین میانگین سن ازدواج مردان در شهرستان بوشهر با ۳۱ سال و کمترین در شهرستان کنگان با ۲۷.۳ سال گزارش شده است.



عمرانی تصریح کرد: در فروردین سال ۱۴۰۵ نیز ۹۰۵ واقعه ولادت در استان بوشهر به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.



وی گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده، ۲۷ درصد از ولادت‌های استان مربوط به مادران در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بوده است.