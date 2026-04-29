به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرماندهی کل قوا درباره آخرین روند تحولات جنگ تحمیلی رمضان، ضمن تبریک میلاد امام رضا علیه السلام، گفت: ۳۱ میلیون نفر در پویش جان فدا ثبت نام کردند که حدود ۵۰ درصد آنان اعلام آمادگی کردند که در عرصه‌های نظامی و امنیتی حضور خواهند یافت و بخش دیگری از ثبت نام کننده ها، آمادگی خود را برای کمک‌های مالی و یا همکاری‌های اطلاعاتی ابراز کرده‌اند که جا دارد از این عزیزان برای این اعلام آمادگی تشکر کنم.

وی افزود: واقعیت این است که آمریکا در یک بن‌بست کامل گرفتار شده است. از یک طرف می‌خواهد بجنگد و حتی در دو سه روز آینده ممکن است وارد این عرصه شود، اما نظامی‌های آمریکایی به ترامپ می‌گویند که در این مسیر احتمال اسیر شدن نیروهای آمریکایی زیاد است چون آنها می‌خواهند در سواحل جنوبی وارد شوند.

سردار رضایی تاکید کرد: البته از بخش غربی کشور هم ممکن است فعالیت داشته و یا بمباران‌هایی را در تهران داشته باشند و این آخرین طرح و نقشه و برنامه آنان بر روی میزشان است ولی نظامی‌ها به ترامپ گفته‌اند که این مانند حمله به اصفهان نیست و این شکست فاجعه آمیز خواهد بود. در اینجا ناوها غرق شده و سربازان آمریکایی اسیر می‌شوند و بسیار نگران هستند.

ایران آماده مقابله با هرگونه تهدید است

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا با بیان آیه‌ای از قرآن اظهار داشت: مثال آمریکا مانند خانه عنکبوت، سست است. ناوهای آمریکایی نمی‌توانند به خانه‌های خودشان که در همین کشورهای جنوبی خلیج فارس است بروند و [ما با کنترل تنگه هرمز این اجازه را به آنها نمی‌دهیم.] آمریکایی‌ها در حال حاضر در وضعیتی قرار دارند که از انجام عملیات نظامی دست‌بردار شده‌اند. طرح‌های نظامی پیشین این کشور با شکست مواجه شده و اکنون آخرین نقشه‌های آنها در دست بررسی است. نظامیان این کشور می‌گویند که در صورت ادامه چنین اقداماتی، شکست فاجعه‌آمیز خواهد بود. در این راستا، این وضعیت نگرانی‌های فراوانی را برای مقامات آمریکایی و ترامپ ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، برخی از افراد پشت پرده تلاش دارند تا این شرایط را مدیریت کنند. افراد مجرمی همچون نتانیاهو و ترامپ در این شرایط قرار دارند که از یک طرف به‌دلیل پرونده‌های قضائی و سیاسی در بن‌بست قرار دارند و از سوی دیگر، به‌دنبال جنگ با ایران هستند.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به تحلیل مسیرهای مختلف پیش روی آمریکایی‌ها پرداخت و اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیش روی آمریکا این است که دست به یک اقدام انتحاری بزنند و از بن‌بست خارج شوند، لذا مشکل این است که چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای آنها به‌دنبال داشته باشد. راه دیگر این است که ترامپ صبر کند و مسئولیت شکست‌ها را بر گردن کنگره بخصوص دموکرات ها بیندازد و آنان مانع از ادامه جنگ شوند. این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک اقدام سیاسی از سوی ترامپ برای حفظ موقعیت خود در انتخابات آینده تلقی شود.

وی تصریح کرد: آمریکا همچنین ممکن است به ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایران بپردازد و در راستای آن، برنامه‌هایی نظیر کودتای دوم[پس از کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ که شکست خورد] که توسط سازمان‌های جاسوسی همچون سیا و موساد طراحی شده، به اجرا درآورد. این کودتا ممکن است در اواخر اردیبهشت یا خرداد ماه رخ دهد. علاوه بر این، آمریکا ممکن است به‌دنبال پیش‌شرط‌های ایران باشد و با ایجاد فشاری جدید، مذاکرات بی‌معنای کنونی را به مذاکره‌ای با اهداف خاص و منافع جدید تبدیل کند.

سردار رضایی تاکید کرد: تحولات آتی به‌طور کامل تحت نظارت ما قرار دارد و ایران آماده مقابله با هرگونه تهدید است.

تصمیم به جنگ در چنین شرایطی به ضرر آمریکا خواهد بود

مشاور فرماندهی کل قوا در ادامه با اشاره به کم ضررترین راه ممکن برای آمریکایی‌ها، عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، یکی از کم‌ضررترین راهکارها برای آمریکا، پذیرفتن شرایط ده‌گانه ایران است. در این میان، محتمل‌ترین گزینه، انتقال مسئولیت به کنگره است. در صورت تصمیم آمریکا به جنگ، باید گفت که منتظر باشند تعداد زیادی از نیروهای آنان به اسارت در خواهند آمد و مطمئن باشند ناوهای آنان غرق خواهند شد. همچنین، در صورتی که آمریکا قصد پیش‌روی داشته باشد، ایران کاملاً آماده مقابله است. به مردم عزیز استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و سواحل خلیج فارس اعلام می‌کنم که آماده باشند، همچنین نیروهای مسلح در تمامی مناطق، حتی در کوه‌ها و ارتفاعات، مستقر هستند، لذا این گزینه یک راهکار بد برای آمریکایی‌ها خواهد بود و در صورت وقوع چنین اقدامی، ممکن است عواقب سنگینی برای آنها به‌دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ورود آمریکا به این مسیر، منجر به شکست و بحران داخلی در آمریکا خواهد شد. مقامات نظامی آمریکا، به‌ویژه ژنرال‌های باتجربه، به‌خوبی از عواقب چنین تصمیمی آگاه هستند. در صورتی که آمریکا به جنگ روی آورد، احتمال وقوع مشکلات جدی در تنگه هرمز وجود دارد، اما باید بدانید که این تنگه همچنان تحت کنترل ایران خواهد بود و امنیت خلیج فارس جزء اولویت‌های ماست. باید گفت برخی سخنان مبنی بر خروج تنگه هرمز از کنترل ایران، اشتباه است.

رضایی خطاب به آمریکایی‌ها تاکید کرد: آمریکا باید بداند که هر گونه توطئه در پایگاه‌های نظامی علیه ایران به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و در صورت هرگونه تهدید، جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت وارد عمل خواهد شد. تصمیم به جنگ در چنین شرایطی به ضرر آمریکا خواهد بود و احتمالاً پیامدهای آن در سطح جهانی و داخلی برای آنها بسیار سنگین می‌شود.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا تاکید کرد: آمریکا خود را در یک بن‌بست قرار داده است. در صورتی که بخواهد فرار کند، همچنان در بن‌بست باقی خواهد ماند. اگر وارد جنگ شود، به‌ویژه در صورت اسیر شدن تعداد زیادی از نیروهایش که در آغاز حملات به جزایر ایرانی به اسارت در خواهند آمد، کنگره به سرعت عقب‌نشینی خواهد کرد و قادر به ادامه جنگ نخواهد بود. در مورد محاصره دریایی نیز باید گفت که به دلیل وسعت اقیانوس و توانایی ایران برای عبور از آن، این محاصره تاکنون بی‌نتیجه بوده است. ایران اجازه نخواهد داد که محاصره دریایی ادامه یابد و در صورت تداوم آن، برخورد قاطعانه‌ای صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به وجود فشارهای اقتصادی وارده در عرصه جهانی متذکر شد: در صورتی که محاصره دریایی ادامه یابد، اقتصاد جهانی طی دو ماه آینده به شدت دچار بحران خواهد شد. بنابراین، راه‌حل کم‌هزینه برای آمریکا این است که حقوق ملت ایران را بپذیرد و به این درگیری پایان دهد.

سردار سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: البته انتقام امام شهید ما باید با محو اسرائیل از نقشه جهان گرفته شود. این انتقام با دو یا سه موشک نمی‌تواند جبران شود. زمانی که اسرائیل محو شود، امنیت و آرامش در غرب آسیا برقرار خواهد شد.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا ادامه داد: کم‌هزینه‌ترین راه برای آمریکا و اسرائیل که خود را در بن‌بست قرار دادند، پذیرش حقوق ملت ایران و پایان دادن به این مخاصمه است. مذاکرات با آمریکا دیگر بی‌معنا است، چرا که تجربه چندین دور مذاکره با این کشور نشان داده است که آنها قابل اعتماد نیستند. از طرفی جنگ ایران با آمریکا اکنون به یک جنگ منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است، لذا چرا باید تنها با آمریکا مذاکره کنیم؟ چرا روسیه، چین و کشورهای دیگر نباید در این مذاکرات حضور داشته باشند؟ آمریکا و کشورهای غربی نباید به‌عنوان طرف‌های اصلی در مذاکرات امنیت خلیج فارس وارد شوند. بلکه کشورهای منطقه باید خودشان این امنیت را طراحی کنند. این مسئله یک موضوع جهانی است و نباید تنها در دایره آمریکا محدود شود، لذا پیشنهادات آمریکا برای مشترک بودن کنترل تنگه هرمز اشتباه است. تنگه هرمز به‌طور کامل در کنترل ایران باقی خواهد ماند.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا در ادامه تأکید کرد: مذاکره با آمریکا دیگر نمی‌تواند مسئله را حل کند. مذاکرات باید در سطح جهانی و با مشارکت دیگر کشورهای ذی‌نفع صورت گیرد. توافقات باید در شورای امنیت سازمان ملل بررسی و تأسیس شوند.

وی همچنین در مورد آتش‌بس اظهار کرد: آتش‌بس قبل از توافق معنای متفاوتی دارد. این آتش‌بس معمولاً برای خرید زمان و رسیدن به توازن است. اما پس از توافق، آتش‌بس تضمینی برای اجرای مفاد توافقات خواهد بود. تجربه‌های گذشته نشان داده است که آتش‌بس باید در چارچوب یک توافق جامع انجام شود تا جنگ پایان یابد.

سردار سرلشگر رضایی با اشاره به تجربه به دست آمد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: تجربه‌های به‌دست آمده از جنگ ۱۲ روزه به ما آموخته است که دیپلمات‌های ما در آینده به درستی عمل خواهند کرد. ما باید از تصمیمات نظام و دیپلمات‌های کشور حمایت کنیم. در این راستا، تجربیات خوبی در حوادث اخیر به‌دست آمده است. همچنین در تحولات منطقه‌ای، جنایت‌ها و فجایعی که در لبنان، سوریه و سایر نقاط منطقه اتفاق افتاده است، به‌ویژه نسل‌کشی‌ها، باید مورد تحلیل قرار گیرد.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا با بیان آنکه قرن بیست و یکم می‌توانست خیلی بهتر آغاز شود، تصریح کرد : قرن بیست و یکم می‌توانست با افقی روشن آغاز شود، اما با دخالت‌های صهیونیستی و آمریکایی‌ها از زمان بوش پسر، رخدادهای تلخ بسیاری در دو دهه اخیر اتفاق افتاد. عراق، افغانستان، غزه، لبنان، سوریه و حملات به ایران، نمونه‌هایی از این جنایات هستند که در آن‌ها هزاران نفر کشته و زخمی شده‌اند و زیرساخت‌های بسیاری نابود شده است.

وی افزود: جریان سیاسی صهیونیستی-آمریکایی از ابتدای قرن بیست و یکم در تلاش بود که نفت خاورمیانه را تحت کنترل خود بگیرد و سیاست‌های ژئوپلیتیکی خاصی را پیش ببرد. این جریان، از طریق شخصیت‌هایی همچون ترامپ و نتانیاهو، منافع شخصی خود را دنبال کرده است. هدف این جریان تغییر نقشه جغرافیای خاورمیانه بود؛ ابتدا غزه را هدف قرار دادند، سپس لبنان، سوریه، عراق و نهایتاً ایران را در نظر داشتند. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر ایران از این جنگ حذف شود، غزه، لبنان و سوریه مجدداً احیا خواهند شد. هدف آن‌ها از تغییر نقشه خاورمیانه، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با یک حکومت دست‌نشانده بود. این حکومت باید مطابق با خواسته‌های آنها عمل می‌کرد. پس از آن، قرار بود تمام زیرساخت‌های نظامی ایران از بین برود، لذا اگر این طرح موفق می‌شد، آنها به سراغ بخش‌هایی از سوریه، لبنان، مصر، عربستان و عراق می‌رفتند و این مناطق را به اسرائیل واگذار می‌کردند.

وی بیان کرد: اگرچه این نقشه شکست خورد و نخواهد توانست موفق شود، اما پیروزی‌های بزرگ ایران در مقابل این طرح‌ها قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین این پیروزی‌ها، سرگردانی و بن‌بست‌هایی است که آمریکا در آن گرفتار شده است. بسیاری از تحلیل‌گران و مقامات جهانی مانند صدراعظم آلمان پیش‌بینی کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به زودی سقوط خواهد کرد، اما اکنون در وضعیت کاملاً متفاوتی قرار داریم.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا گفت: این تحولات در ایران و منطقه تبدیل به یک تحول بزرگ شده است. مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح، به رهبری امام شهید، نه تنها یک بعثت جدید را در ایران ایجاد کرده بلکه زلزله‌ای در روابط بین‌المللی به‌ویژه در روابط آمریکا و اروپا و سایر کشورهای منطقه به وجود آورده است. این زلزله باعث فاصله گرفتن اروپا از آمریکا، تقویت روسیه و چین و افزایش پیشروی در اوکراین توسط روسیه شده است. همچنین این تحولات منجر خواهد شد که چینی‌ها در دو سه سال آینده تایوان را به خاک خود ملحق کنند.

وی با بیان آنکه ملت ایران و نیروهای مسلح در این شرایط باید از موفقیت‌های خود بهره‌برداری کنند، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که کشورهای دیگر از این تحولات بهره‌برداری کنند و ما از این پیروزی‌ها غافل شویم. کشورهای روسیه و چین در حال بهره‌برداری از شکست‌های آمریکا هستند، بنابراین باید خود برای بهره‌برداری از این تحولات و شکست‌های آمریکا برنامه‌ای فراتر از جنگ داشته باشیم. جنگ امروز تنها یک بخش از تحولات بزرگ‌تر است. باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و برنامه‌ای جامع برای آینده داشته باشیم تا بتوانیم از این تغییرات در راستای منافع ملی ایران بهره‌برداری کنیم.

پایان جنگ باید به‌طور کامل توسط ایران رقم زده شود

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا بیان کرد: ما در این مدت ۲۰ پیروزی بزرگ به‌دست آوردیم که قابل توجه هستند و در مقابل، دشمن نیز ۲۰ شکست عمده متحمل شد. یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های ما همین است که توانسته‌ایم قدرت بزرگ جهانی را در بن‌بست قرار دهیم. این که قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا نتوانسته‌اند به اهداف خود در منطقه برسند، نشان‌دهنده پیروزی‌های ما و شکست‌های آنهاست.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، حضور مردم در میدان‌های مختلف کشور، اعم از خیابان‌ها، دیپلماسی و میدان‌های دیگر، همچنان ضروری است. ما باید در این جنگ تنها به تصمیمات نظام و دیپلمات‌های کشور اعتماد کنیم و از آن‌ها حمایت نماییم. در این راستا، پایان جنگ باید به‌طور کامل توسط ایران رقم زده شود، نه آمریکا. ما باید این جنگ را به پایان برسانیم و همزمان امنیت کشور را برای ۵۰ سال آینده تضمین کنیم. پایان این جنگ باید همراه با اخذ تمامی حقوق ایران از آمریکا و متحدان آن باشد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اهمیت توجه به مسائل اقتصادی، خاطر نشان کرد: این جنگ تنها یک بخش از تحولی بزرگ است که باید از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بهره‌برداری کنیم. ما باید از فرصت‌هایی که اکنون در اختیار داریم، به‌ویژه مشارکت مردم در اقتصاد، استفاده کنیم. در حال حاضر ۳۱ میلیون نفر از مردم کشور آمادگی دارند که در زمینه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، چراکه مردم ما در سیاست و دفاع مشارکت کرده‌اند، اما هنوز به‌طور کامل در عرصه اقتصاد از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید از این تجربه‌ها بهره‌برداری کنیم و به مردم این فرصت را بدهیم که در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند. همان‌طور که در عرصه نظامی توانستیم با حمایت مردم موفق عمل کنیم، اکنون باید در عرصه اقتصادی نیز این ظرفیت‌ها را فعال کنیم. مردم در خانه‌های خود می‌توانند در تولید و درآمدزایی مشارکت کنند و این امر باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

وی‌ افزود : به‌ویژه در شرایط فعلی که مردم انتظار دارند دولت برنامه‌های مشخصی برای اقتصاد کشور ارائه دهد، استفاده از این فرصت ضروری است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که دولت محترم به همراه سران قوا در چارچوب شعار سال مقام معظم رهبری، سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر در مدت دو سال، به‌اندازه ۱۰ سال کار کنیم، می‌توانیم زیرساخت‌ها را توسعه داده و اقتصاد کشور را به سطح بالاتری برسانیم. در این راستا، تجربه کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان نشان می‌دهد که حتی پس از جنگ جهانی دوم و خسارات سنگین، با انگیزه مشترک و همکاری مردم و دولت، توانسته‌اند در عرض کمتر از ۱۰ سال به قدرت‌های اقتصادی بزرگی تبدیل شوند. ما نیز می‌توانیم با استفاده از همین انگیزه‌ها و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، به رشد اقتصادی دست یابیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر اقتصاد کشور به‌درستی مدیریت شود، هم معیشت مردم بهبود خواهد یافت و هم پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح فراهم خواهد شد. بنابراین، حضور مردم در عرصه اقتصادی و در همه بخش‌ها، ضروری است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که دولت با تشکیل "میدان اقتصادی" تحت عنوان جهاد اقتصادی، اقدامات لازم را آغاز کند. جهاد اقتصادی باید مانند جهاد دیپلماتیک و میدانی، به‌طور جدی پیگیری شود. در این شرایط، دولت و مجلس باید به سران قوا اختیارات لازم را بدهند تا با ایجاد فضای مناسب، در مدت زمان کوتاه، به تحولی عظیم در بخش‌های اقتصادی دست یابیم.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تاریخ آینده ثبت خواهد کرد که ملت ایران، با مقاومت خود، توانسته است ابرقدرتی چون آمریکا را در خلیج فارس و دریای عمان شکست دهد. این پیروزی بزرگ باید در تاریخ ثبت شود و همه تلاش‌ها برای این هدف باید ادامه یابد.

وی با قدردانی از زحمات کسانی که در این مدت سخت برای خدمت به مردم تلاش کردند، بیان کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، وحدت و اتحاد برای رسیدن به آینده‌ای درخشان ضروری است. با حفظ این وحدت، می‌توانیم به تمامی اهداف خود دست یابیم و دشمنان خود را به عقب برانیم.

سردار سرلشکر رضایی با اشاره با احتمال ماجراجویی مجدد ترامپ، گفت: اگر ترامپ به دنبال ماجراجویی است باید بداند که گوش‌های او را خواهیم برید و به قعر خلیج فارس و دریای عمان خواهیم انداخت.

فرمانده سپاه پاسداران در دفاع مقدس هشت ساله، تاکید کرد: واقعیت آن است که امروز ترامپ پیش مرگ اسرائیل و جریان نقاب‌دارها شده است. از طرفی دیگر اروپا دیگر صف خودش را از امریکا جدا کرده است . از سوی دیگر ملت ایران ابرقدرتی آمریکا را در خلیج فارس و دریای عمان غرق خواهند کرد، و این در تاریخ آینده ثبت خواهد شد.

وی‌ در پایان گفت: من امیدوارم و انشاالله روزی را می‌بینم که ملت ایران پشت سر ولی عصر در قدس نماز خواهد خواند.