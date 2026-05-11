تازه ترین تک آهنگ علی زندوکیلی منتشر شد؛ «نگاه تو» برای «بدنام»

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «نگاه تو» عنوان یکی از تازه ترین آثار علی زند وکیلی خواننده است که طی روزهای اخیر در قالب یکی از موسیقی تیتراژهای سریال شبکه نمایش خانگی «بدنام» منتشر شد.

در این اثر که با حال و هوایی عاشقانه پیش روی مخاطبان قرار گرفته، محمدسعید میرزایی ترانه سرا، علیرضا افکاری موسیقی و حسام ناصری تنظیم کننده عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

سریال «بدنام» این روزها در حال پخش از شبکه نمایش خانگی است که توسط احسان سجادی حسینی کارگردانی شده است.

حسن پورشیرازی، امیر آقایی، سینا مهراد، لعیا زنگنه، ستایش رجایی نیا، سولماز غنی، به آفرید غفاریان، ایوب آقاخانی، ایلیا کیوان، سام کبودوند، مینا جعفرزاده، امیرحسین موسوی و سید مهرداد ضیایی بازیگران این سریال هستند.