۵به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه بررسی و هماهنگی اجرای طرحهای مسکن ملی استان،افزود: امیدواریم پروژه‌های مسکن استان تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد.

صادقی به روند اجرای نهضت ملی مسکن، برنامه‌های حمایتی جدید و وضعیت بازسازی خسارت‌های جنگ رمضان اشاره کرد و افزود:تجمیع پروژه‌ها و ایجاد کارگاه‌های محلی، قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز را به‌طور معنادار کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: بخشی از التهاب قیمت‌ها ناشی از فضای روانی، اطلاعات نادرست و هیجانات بازار است و با نظارت کافی، ثبات بیشتری حاصل می‌شود.

استاندار زنجان ضمن انتقاد از برخی شیوه‌های قیمت‌گذاری و برداشت‌های نادرست درباره کارمزد خدمات مهندسی، بر ضرورت نظارت نظام مهندسی و جلوگیری از افزایش‌های غیرواقعی تأکید کرد.

صادقی درباره برنامه‌های جدید حمایتی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله از امسال عملیاتی می‌شود.

به گفته وی، اقساط این وام در سال‌های ابتدایی بسیار پایین بوده است و امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را تسهیل می‌کند.

صادقی ادامه داد:سهم استان زنجان برای ساخت دو هزار واحد جدید در قالب برنامه امسال تعیین شده و زمین این واحدها از سوی استان یا وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.

وی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: کار بزرگ و سنگینی فراتر از انتظار انجام شده و با وجود شرایط جنگی، روند بازسازی و مدیریت اقتصادی قابل قبول بوده است.

به گفته وی، ۷۰ تا ۸۰ درصد خسارت‌های وارد شده در جنگ رمضان جزئی بوده و سرعت بازسازی باعث جلوگیری از گسترش آسیب‌ها شده است.

صادقی گفت:بازسازی خط ترانزیت راه‌آهن که یک ماه زمان نیاز داشت، در سه روز انجام شد و این نشان‌دهنده ظرفیت کار جهادی در کشور است.

وی حضور مدیران دستگاه‌ها در روزهای تعطیل را از نقاط قوت مدیریت بحران دانست و بیان کرد:در جنگ رمضان ۷۸ نفر شهید و ۴۲۰ نفر مجروح شدند و ۱۷۱ مورد اصابت مستقیم در ۷۹ نقطه ثبت شد و ۶۵ درصد شهدا غیرنظامی بوده‌اند.

صادقی افزود:۱۰ واحد تولیدی بزرگ و دو مجتمع خدماتی بین‌راهی نیز هدف قرار گرفتند که در یکی از آنها ۲۲ نفر به شهادت رسیدند و برآورد مجموع خسارات استان ۱۱ همت اعلام شد.

صادقی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان ها در بیعت با رهبری گفت: حضور مردم در خیابان فوق‌العاده بود و حماسه خلق کردند.