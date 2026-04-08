دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان برای پیوستن به پویش «جان فدا»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از پیوستن خود به پویش جان فدا خبر داد و این پویش را، کاری ماندگار توصیف کرد.

وی افزود: این روزها کشورمان بیش از هر زمان ما نیازمند انسجام و اتحاد است و لذا همه ما باید وفاداری و همراهی و انسجام خودمان را به این کشور و نظام اسلامی ایران اعلام بداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن دعوت از آحاد مردم استان برای پیوستن به پویش جان فدا، اعلام کرد: جان فدا ظرفیتی است که توانسته وحدت و انسجام بیش از ۱۳ میلیون نفر از مردم ایران اسلامی را به منصه بروز و ظهور برساند

قنبری با بیان اینکه جان فدایان وفاداری خودشان را از این طریق به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نظام اسلامی و انقلاب و رهبری اعلام داشتند، ابراز کرد: همه ما باید جان مان را فدای این کشور کنیم و به دشمن صهیونستی و آمریکایی نشان دهیم که تا پای جان برای ایران اسلامی فداکاری خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم همه ما بتوانیم با پیوستن به این پویش ضمن تقویت انسجام و وحدت، در راستای حمایت از کشور و نظام و انقلاب اسلامی مان گامی برداشته و به زودی نابودی دشمن مستکبر را نیز جشن بگیریم.