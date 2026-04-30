ایرانیان به هدایت امام رضا(ع) ایمان دارند؛ جبهه حق شکست ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم سالروز ولادت امام رضا(ع) که امروز ۸ اردیبهشت در نمازخانه این سازمان برگزار شد، ضمن اظهار ارادت به حضرت علی بن موسیالرضا(ع) گفت: ما در سرزمینی زندگی میکنیم که تحت گنبد ایشان است و به برکت امام رضا(ع) روزی، هدایت و ایمان داریم.
وی با بیان اینکه هنگام زیارت، اذکاری مخصوص خوانده میشود، به چند نکته از آداب زیارت اشاره کرد و گفت: هنگام اذن ورود گفته میشود «أشهد أنک تشهد مقامی، تسمع کلامی، ترد سلامی و أنت حیٌّ إن ربّی مرزوقٌ» و زائر با اعتقاد به این مضامین، خود را در مسیر ارتباط معنوی قرار میدهد.
رئیس سازمان اوقاف تاکید کرد که وجود مقدس حضرت رضا(ع) حق بزرگی بر گردن انسانها دارد و افزود: اگر زیارت دیر به دیر انجام شود، انسان دچار نقصان میشود؛ بنابراین باید خود را به این فضای معنوی «بهشت علوی و رضوی» نزدیکتر کند.
حجت الاسلام خاموشی همچنین بر خواندن ذکر زیارت بعد از زیارت تاکید کرد و گفت: انشاءالله همه توسل به حضرت رضا(ع) را در زندگی خود داشته باشند و از برکات زیارت، توشه عملی بردارند.
وی در ادامه به آیات سوره انبیا پرداخت و بیان کرد: خداوند در سوره انبیا می فرماید ما آسمان و زمین را بازیچه نیافریدیم اگر می خواستیم بازی کنیم بلد بودیم. هرکه حکیم تر باشد دقت نظر بیشتری دارد بنابراین از خلق آسمان و زمین هدف داریم. در این این جهان علاوه بر ماه و ستارگان و خورشید و همه عالم، ما انسانها نیز هستیم. شاید 10 هزارسال است که بشریت در این کره خاکی زندگی می کند ولی کره زمین از عمرش بیش از 4 میلیارد سال گذشته است، بنابراین در یک گردش ایام تدبیر شده قرار داریم پس ما همه مملوک خدا هستیم و مالک خداست باید خود را به خدا بسپاریم.
حجت الاسلام خاموشی با اشاره به شرایط جهان گفت: در فضای جنگ و تنش، اضطراب و استرس طبیعی است، اما راه برونرفت این است که انسان خود را به خدا بسپارد تا به تسلط بر نفس دست پیدا کند. او توضیح داد انسان مؤمن خود را در یک «سیطره مدیریتشده» میبیند و در این چارچوب، هدایت میشود.
جبهه حق و باطل؛ قوت الهی در کنار نیروهای مؤمن
حجت الاسلام خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درگیری اخیر جهانی اظهار کرد: دشمن غارتگر تاکنون دستش به خون بسیاری از انسانها آلوده شده و اصل طاغوت جهان در این جنگ با اسلام درگیر شده است. وی گفت: امروز خداوند به جبهه حق قدرت میبخشد و با استناد به سوره انبیا، تاکید کرد که در مدیریت الهی جهان، جبهه حق بر باطل پیروز میشود. به گفته او، پیشتر اجازه نمیدادند جبهه حق شکل بگیرد، اما اکنون به برکت انقلاب و استعداد امام و شهیدان، این جبهه شکل گرفته و حتی اگر تمام دنیا گرد هم بیایند، جبهه شکست نمیخورد.
رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه افتخار ایران در «جبهه ولایت فقیه» و «جبهه مقاومت» است، تصریح کرد: هنر امروز ما این است که این جبهه را حفظ کنیم. او گفت: جمهوری اسلامی ایران در سرفصل ولایت فقیه معنا مییابد و ولی فقیه نیز امروز در مسیر تمدنسازی حرکت میکند؛ نگاه ایشان، اولویت را به مردم و بهویژه مستضعفان میدهد. از دیدگاه ایشان، اداره کشور با دانش ممکن است و این رویکرد در بیانیهها و سخنان ایشان مشخص است.
در پایان، برگزاری این مراسم با حضور حاج منصور ارضی، مداح اهلبیت(ع) و کارکنان سازمان اوقاف از جمله بخشهای این برنامه مذهبی بود.
