به گزارش خبرگزاری مهر، شماره دوازدهم دو فصلنامه اندیشه‌نامه پایداری (پاییز و زمستان ۱۴۰۴) با محوریت موضوعی ادبیات داستانی دفاع مقدس از سوی اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری منتشر شد.

در این شماره از دو فصلنامه که به مدیر مسئولی محمدرضا سنگری و سردبیری جواد کامور بخشایش انتشار می‌یابد، تازه‌ترین یافته‌ها در موضوع ادبیات داستانی دفاع مقدس در قالب مقالات و گفت‌وگوها و گزارش‌ها بازتاب داده شده‌است. در بخش مقالات سعی شده تازه‌ترین موضوعات ادبیات داستانی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش گفت‌وگو نیز با صاحب‌نظران و نویسندگان عرصه ادبیات داستانی دفاع مقدس مصاحبه شده و معرفی شخصیت‌ها و آثار مطرح ادبیات داستانی از دیگر بخش‌های این شماره است.



آنچه در این شماره میخوانید:

غواصی در اقیانوس؛ مصاحبه با دکتر منیژه آرمین؛ ادبیات داستانی دفاع مقدس، چیستی وضعیت و چشم انداز؛ گفت وگو با جمعی از صاحب نظران؛ رمان و تاریخ هم آیی و همیابی به قلم محمدرضا سنگری؛ رمان تاریخی رمان جنگ رمان تاریخی جنگ و دفاع مقدس؛ مطالعه تطبیقی انسان شناسی جنگ در ادبیات داستانی «دفاع مقدس» ایران و «جنگ جهانی در غرب

زن، دشمن انکاری و دشمن گرایی، کارکرد شخصیت زن در بازتعریف مفاهیم دشمن شناسی در ادبیات داستانی جنگ هشت ساله؛ جستاری در مبادی مسئله شناسانه توسعه و مؤلفه‌های موضوعی داستان انقلاب اسلامی؛ گسست زمان در روایت داستانی دفاع مقدس ایران؛ چرایی توجه رهبر شهید به هنر و ادبیات متعهد؛ تحرک در ادبیات پایداری، نشست سی و دوم اندیشکده ادبیات پایداری؛ برگزاری سلسله نشستهایی با عنوان رمان تاریخی دفاع مقدس؛ نشست تخصصی آوردههای دفاع مقدس دوازده روزه برای ادبیات پایداری؛ کتاب شناسی دفاع مقدس؛ مقدمۀ جامع نگاهی به کتاب در باروی باور؛ یک آرسی چهل خانه رو به جنگ یادداشتی بر کتاب چهل کتاب نوشته پرویز شیشه گران؛ در مسیر تندباد بررسی کتاب بیست سال ادبیات داستانی دفاع مقدس ویژه کودک و نوجوان به قلم محمدرضا سرشار؛ کتاب شناسی معرفی کتابهای پژوهشی ادبیات داستانی دفاع مقدس؛ و اخبار و رویدادها.