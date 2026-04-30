پزشکیان:ناامنی در تنگه هرمز نتیجه تجاوزگری آمریکایی صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و خانم تاکه ایچی نخست وزیر ژاپن امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت و گویی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و روابط دوجانبه تبادل نظر کردند.

رییس جمهور در این گفت‌وگو با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی چهل روزه اخیر علیه ملت ایران با ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی و مردم ایران، هدف قرار دادن تاسیسات عمومی، مدارس و بیمارستان‌ها و اقدام خطرناک متجاوزان در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اقدامات را از مصادیق جنایات جنگی و خلاف موازین بین‌المللی دانست.

پزشکیان اظهارات تحریک آمیز مقام‌های آمریکایی همزمان با محاصره بنادر ایران را غیرقابل قبول و مغایر با قوانین و مقررات بین المللی دانست و تأکید کرد : این اقدامات موجب بغرنج‌تر شدن اوضاع منطقه می‌شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اراده راسخ دولت ، مردم و نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از حقوق مسلم و مشروع ایران اسلامی، بر آمادگی برای تداوم پیگیری روند دیپلماسی به منظور دستیابی به راه حلی عادلانه که متضمن رعایت حقوق ایران و برقراری صلح و آرامش در منطقه گردد ، تاکید کرد و تحقق این امر را منوط به توقف رویکرد زیاده‌خواهانه و اقدامات تحریک‌آمیز طرف آمریکایی دانست.

پزشکیان ناامنی تحمیلی بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی آمریکا در محاصره بنادر ایران و تعرض به کشتی‌های تجاری ایران دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع صریح و قاطع همه کشورها در محکومیت اقدام آمریکا در راهزنی دریایی و تهدید دریانوردی بین‌المللی تاکید کرد.

خانم تاکی ایچی نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه توکیو برای استمرار روابط دوستانه و باثبات با جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل است، نقش ایران را در ثبات و امنیت منطقه برجسته دانست و گفت: ژاپن معتقد است تداوم گفت وگوها و رایزنی‌ها به کاهش تنش‌ها در سطح منطقه کمک خواهد کرد.

نخست‌وزیر ژاپن با تشکر از اجازه تردد کشتی ژاپنی از تنگه هرمز، خواستار عبور ایمن سایر کشتی‌های ژاپنی از این آبراه راهبردی شد و بر اهمیت امنیت کشتیرانی در این منطقه تأکید کرد.

تاکه ایچی همچنین بر تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز تنش‌ها در خاورمیانه تأکید و دیپلماسی را مسیر اصلی مدیریت اختلافات و کاهش تنش‌ها دانست.

نخست وزیر ژاپن همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا بزودی از سر گرفته شده و در نهایت به دستیابی به توافق نهایی منجر شود.

سران دو کشور در این گفت‌وگوی تلفنی بر تداوم رایزنی‌ها برای تعمیق روابط دوجانبه و ارتقای سطح همکاری‌ها تأکید کردند.