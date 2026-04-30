به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد، این کشور به تلاش های فشرده خود به همراه آمریکا و ایران برای تحقق صلح دائمی بین ۲ کشور و بازگرداندن ثبات به منطقه ادامه می دهد.

وی اضافه کرد، مسئولان پاکستانی همچنان به باز کردن کانال هایی برای مذاکرات میان واشنگتن و تهران ادامه می دهند. پاکستان به روند صلح و در پیش گرفتن مبادی گفتگو و دیپلماسی در رویارویی با چالش های ژئوپلیتیک پیچیده پایبند است.

روز گذشته نیز دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر بر ادامه تلاش‌ ها برای دستیابی به آتش‌ بس و برقراری صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) تأکید دارد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر شهباز شریف در این خصوص اضافه شده است: تلاش‌ های اخیر ما به تمدید آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران کمک کرد. اسلام آباد بر این باور است که تماس‌ های دیپلماتیک با ایران باید ادامه یابد.

در حالی نخست وزیر پاکستان از تلاش برای تماس‌ های دیپلماتیک و روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.