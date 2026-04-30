پروانه: ایستادگی جامعه کارگری پشتوانه عبور از شرایط سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه بعد از ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره امتنان از جامعه کار و تولید استان بوشهر با تبریک هفته کار و کارگر و ولادت امام رضا(ع) افزود: کارگران استان بوشهر از مقاومترین و پرتلاشترین اقشار جامعه هستند و با وجود همه فشارها، چرخه تولید و خدمات را زنده نگه داشتهاند.
وی ادامه داد: همدلی و همراهی میان کارگران و کارفرمایان، نقاط قوت مهمی برای رونق اقتصادی استان است و تجربه ماههای اخیر نشان داد که این همافزایی توانسته بسیاری از چالشها را کاهش دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به برنامههای حمایتی دولت برای جامعه کارگری گفت: تقویت خدمات بیمهای، رفاهی و ارتقای امنیت شغلی کارگران از اولویتهای اصلی اداره کل است و مجموعه مدیریت استان بهصورت مستمر برای بهبود شرایط معیشتی این قشر تلاش میکند.
پروانه همچنین یاد و خاطره شهدا و ایثارگران خانواده کارگری را گرامی داشت و بیان کرد: جامعه کارگری استان بوشهر میراثدار فرهنگ تلاش، وفاداری و فداکاری است و نقش آنان در پایداری تولید، جایگاهی ثابت و غیرقابل انکار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته کار و کارگر فرصتی برای تقدیر از نقشآفرینی کارگران و بازخوانی نقش مهم آنان در پیشبرد اهداف اقتصادی استان است.
