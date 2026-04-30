مسیر جایگزین پل آسیب دیده ابوالفارس رامهرمز تاپایان امروز تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از وضعیت پل آسیب‌دیده بخش ابوالفارس رامهرمز اظهار کرد: این پل که بر روی رودخانه «علا» استقرار دارد بر اثر عبور یک دستگاه تریلی با بار غیرمجاز و فراتر از ظرفیت فنی پل، در بخش منتهی به روستای خدیجه دچار شکستگی و تخریب سازه‌ای شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به قطع ارتباط روستاهای جوکنگ و خدیجه در پی این رخداد، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و ماشین‌آلات راهداری به منطقه گسیل شدند و اقدامات فوری برای برقراری پیوند دوباره این مسیر آغاز شد.

جولانژاد با تأکید بر سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی تصریح کرد: هم‌اکنون ساخت راه اضطراری با افزایش تجهیزات در دو جبهه کاری در حال انجام است و با تلاش شبانه‌روزی راهداران، این مسیر جایگزین تا پایان امروزتکمیل شده و امکان ترددبرای اهالی منطقه فراهم می‌شود.

وی در خصوص جزئیات فنی بازسازی پل اصلی بیان کرد: قطعات مورد نیاز برای تعمیر سازه باید از خارج از استان تأمین می‌شد که هماهنگی‌های لازم در این زمینه به انجام رسیده است. پس از رسیدن این قطعات به کارگاه، عملیات نصب آغاز و حداکثر ظرف مدت ده روز تا دو هفته، پل اصلی بازسازی و آماده بهره‌برداری دوباره خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در پایان گفت: بخشی از پل که به طور کامل تخریب شده از چرخه استفاده خارج و با قطعات جدید جایگزین می‌شود و سایر بخش‌های آسیب‌دیده نیز مورد مرمت فنی قرار می‌گیرند تا ایمنی کامل در این محور برقرار شود.