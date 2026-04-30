۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

استاندار بوشهر: خلیج فارس نماد مقاومت و شکوه ملت ایران است

بوشهر- استاندار بوشهر با بیان اینکه خلیج فارس نماد هویت، مقاومت و شکوه ملت ایران است، گفت: مردم این استان در طول قرون متمادی همچون مرزبانانی غیور از این پهنه آبی صیانت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع، به مناسبت روز ملی خلیج فارس با اشاره به تقارن این روز با سالروز ولادت امام رضا(ع)، این مناسبت را تبریک گفت و اظهار کرد: خلیج فارس موهبتی خدادادی برای مردم استان بوشهر و استان‌های همجوار است و ارزش و جایگاه آن نه‌تنها متعلق به بوشهر، هرمزگان و خوزستان، بلکه متعلق به همه ملت بزرگ ایران است.

وی با تأکید بر اینکه روز ملی خلیج فارس یادآور پیوند ناگسستنی این آبراه استراتژیک با تاریخ، تمدن و هویت ایرانی است، افزود: خلیج فارس تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه نمادی از مقاومت، شکوه و اصالت ملت ایران است.

استاندار بوشهر گفت: مردم این استان در طول قرون متمادی همچون مرزبانانی غیور از این پهنه آبی صیانت کرده‌اند.

زارع با اشاره به نقش تاریخی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این استان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ایران به خلیج فارس بوده و پاسداران بزرگی همچون شهید رئیسعلی دلواری، شهید تنگسیری و شهید مهدوی در حافظه جمعی مردم این سرزمین جاودانه‌اند.

وی افزود: مردم آگاه و دریادل بوشهر با اتکا به فرهنگ غنی، روحیه همبستگی و تلاش و کوشش جمعی در حوزه‌های مختلف کار و زندگی به‌ویژه اقتصاد دریامحور فعالیتی مؤثر داشته‌اند.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط منطقه‌ای و کشور و حملات دشمنان آمریکایی صهیونیستی به استان بوشهر و برخی زیرساخت‌های کشور، نقش وحدت مردمی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مردم بوشهر با حضور آگاهانه خود، نشان دادند که به تقویت وفاق و همدلی اعتقاد راسخ دارند.

زارع در ادامه به برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی هفته بزرگداشت خلیج فارس اشاره کرد و یادآور شد: از دهم تا شانزدهم اردیبهشت، رویدادهای متنوعی در استان برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر افزود: با نگاه مثبت دکتر صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، پیگیری های موثر مشاور هم استانی ایشان، مدیریت استان و مدیر کل میراث ، دبیرخانه دائمی خلیج فارس در بوشهر مستقر شده است.

رییس شورای برنامه ریزی استان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های زیرساختی در حوزه دریا و ساحل اظهار داشت: توسعه بنادر تجاری استان، اجرای پروژه‌های لایروبی با اقدامات سازمان بنادر، توسعه فعالیت های آبزی پروری، گلخانه های کشاورزی ساحلی، صنایع کشتی سازی و نیز راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر از مهم‌ترین اقدامات در دست اجراست که می‌تواند موجب رونق صنعت، تجارت، کشاورزی گلخانه ای و ورود فناوری‌های نوین شود.

زارع افزود: مردم ایران و به‌ویژه بوشهری‌های همیشه مقاوم و قهرمان، هرگز اجازه نخواهند داد ذره‌ای از این سرزمین به دست دشمنان بیفتد و امروز نیز با سربلندی بر عزت و اقتدار ملت و مملکت و جمهوری اسلامی می‌افزایند.

