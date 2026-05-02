خبرگزاری مهر- گروه جامعه، در شبهای این روزهای تهران که میدان انقلاب به محل تجمع گروههای مردمی و جهادی تبدیل شده، غرفهای حقوقی در ضلع شرقی میدان و مقابل سینما بهمن به چشم میخورد که توسط وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز برپا شده است. در این غرفه، وکلای مستقل با ثبت وکالتنامه از شهروندان، پیگیری حقوقی خسارات ناشی از «جنگ رمضان» را در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامی که هدف آن طرح دعاوی در محاکم داخلی و بینالمللی عنوان شده است.
میز خدمت حقوقی برای ثبت دعاوی جنگی
صابر عیدی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این غرفه گفت: ما اینجا بر اساس سه حوزهای که در وکالتنامههایمان پیشبینی شده، از هموطنان وکالت میگیریم: صدمات جانی، خدمات مالی و خدمات معنوی یا روحی-روانی. هرکدام از هموطنان که در این حوزهها دچار خسارت شده باشند، میتوانند با مراجعه به غرفه و تکمیل این فرمها به ما وکالت دهند.
تمرکز فعلی بر «جنگ رمضان»
وی در توضیح روند کار ادامه داد: این میز خدمت در حال حاضر مختص جنگ رمضان است. برنامه ما این است که پس از تکمیل وکالتنامهها، خسارتها بهصورت دستهبندیشده تفکیک شوند و پیگیری آنها هم در محاکم داخلی و هم در محاکم خارجی انجام شود، تا انشاءالله استیفای حقوق ملت محقق گردد.
عیدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نقش نهادهای رسمی افزود: در حال حاضر فرمهای ما کاغذی است و مردم باید حضوری مراجعه کنند. اگر قوه قضاییه زیرساختی فراهم کند، با توجه به اینکه اغلب هموطنان در سامانه ثنا ثبتنام دارند، ما میتوانیم با اخذ کد ملی افراد و ورود آن به سامانه، وکالت را کاملاً الکترونیکی اخذ کنیم. این شیوه هم معتبرتر و مستندتر است و هم دسترسی را برای همه آسانتر میکند.
امکان پیگیری بینالمللی پروندهها
این وکیل دادگستری درباره ظرفیت حقوقی پروندهها تصریح کرد: این شکایات مطمئناً قابل پیگیری است و راهکار قانونی دارد. بر اساس وکالتنامههایی که تنظیم میکنیم، این پروندهها قابلیت طرح در محاکم بینالمللی از جمله ICC (دیوان کیفری بینالمللی) و ICJ (دیوان بینالمللی دادگستری) را دارند.
وی ادامه داد: نمونهای که پیشتر شاهدش بودیم، تلاش وکلای آفریقای جنوبی برای دریافت حکم محکومیت نتانیاهو بهعنوان جنایتکار جنگی بود که هرچند بیشتر جنبه نمادین داشت و ضمانت اجرایی حقوق بینالملل را ضعیف نشان داد، اما مواردی هم هست که قابلیت اجرا دارد؛ مثلاً کشورهایی که اسرائیل را به رسمیت نمیشناسند، یا حتی برخی کشورهایی که به رسمیت میشناسند، اگر نتانیاهو وارد قلمروشان شود، پلیس آن کشور موظف به دستگیری اوست، حتی اگر صرفاً از آسمانشان عبور کند.
بیشترین مراجعات به خسارات روحی و حمله به «مدرسه میناب»
عیدی درباره مراجعات مردمی اظهار کرد: بیشترین موارد مراجعه مربوط به صدمات معنوی و روحی-روانی ناشی از شهادت رهبر معظم انقلاب و شهادت مظلومانه کودکان در مدرسه میناب است که به شکلی ناجوانمردانه هدف حمله قرار گرفتند. این مصداق بارز جنایت جنگی است و از هر جهت به اثبات رسیده.
وی در ادامه با اشاره به مستندات موجود بیان کرد: ماجرای مدرسه شجره طیبه یک نمونه روشن و غیرقابل انکار است. مستنداتش موجود است؛ از جمله مکالمات فاششده میان افسران جنگی آمریکا که نشان میدهد موشک از سمت نیروهای آمریکایی شلیک شده است. نکته مهم این است که آن ناحیه هیچ منطقه نظامیای نبوده؛ تأسیسات نظامی مربوط به بیست سال پیش، پشت ساختمان مدرسه بوده. رسانههای خارجی هم تصاویر ماهوارهای را نشان دادند که ثابت میکرد آنجا فقط یک مدرسه بوده و هیچ ادوات نظامی مشاهده نشده. یعنی هدف قرار دادنش هیچ توجیهی نداشت.
وی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه هیچ توجیهی ندارد. بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی، حتی اگر کشوری قصد حمله به یک منطقه نظامی را داشته باشد، موظف است این محاسبه را انجام دهد که اگر صدمات به غیرنظامیان بیشتر باشد، حمله را متوقف کند. اینجا که اساساً منطقه نظامیای در کار نبوده و کاملاً عامدانه اتفاق افتاده است.
در بخش پایانی این گفتگو، پرسشی صریح درباره کارآمدی حقوق بشر مطرح شد و عیدی پاسخ داد: نفس قانون در شکل و قالب خودش کاملاً صحیح و قابل احترام است. مشکل اصلی از اجراکنندگان قانون است که با عدم پایبندی به اجرای آن، باعث عقیم ماندن قانون میشوند. این قوانین بر اساس نیازهای واقعی جوامع داخلی و بینالمللی تدوین شدهاند و قابل دفاع هستند. این ضعف اجرایی نباید باعث شود ما به اصل قانون بیاحترامی کنیم. بله، از نظر ضمانت اجرایی و عدم پایبندی، نمونههای تلخی مثل جنگ رمضان، لبنان، عراق و ویتنام را دیدهایم. اما نفس طرح دعوا، مستندسازی و پیگیری، دستکم افکار عمومی را روشن میکند و هزینه ارتکاب جنایت را بالا میبرد.
