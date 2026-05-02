ایجاد شهرک سلامت اجتماعی در کاشان یکی از مطالبات جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با اشاره به اینکه بیمه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار یک اولویت است، اظهار کرد: لازم است این مهم برای زنان دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد شهرک سلامت اجتماعی در کاشان ابراز کرد: این مهم و ارتقای اورژانس اجتماعی از جمله مطالبات مردم منطقه است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اشتغال مددجویان بهزیستی تصریح کرد: مجلس این آمادگی را دارد که در این زمینه مساعدت های لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از شش هزار معلول در شهرستان کاشان وجود دارد، گفت: امیدواریم با کمک سازمان بهزیستی این جمعیت از کاشان به خوبی مدیریت شود.

معینی با اشاره به کمک خیرین و سازمان‌های مردم نهاد افزود: بیش از ۱۸۰ تشکل و نهاد مردم نهاد در کاشان وجود دارد که از این ظرفیت میتوان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.