مدیرکل کمیته امداد بوشهر: رفع مشکلات نیازمندان مستلزم مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر شنبه در نشست هم اندیشی و هم افزایی به منظور بحث و بررسی مسائل و مشکلات نیازمندان هم استانی، اظهار کرد: ایجاد اشتغال و توانمند سازی اقتصادی مددجویان، تأمین مسکن، تامین لوازم ضروری زندگی،حمایت های معیشتی و درمانی از مهم‌ترین اولویت ‌های کمیته امداد در سال گذشته بود.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه بیش از ۳۷ هزار خانوار در استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد هستند گفت: این تعداد خانوارجمعیتی بالغ بر ۷۴ هزار نفر هستند که ۱۷ هزار ۵۰۰ نفر آن یعنی ۲۴ درصد جمعیت در حوزه انتخابیه نماینده بوشهر، گناوه و دیلم است.



محبی در ادامه با اشاره به چالش های زیاد اقتصادی در سال گذشته ، گفت: در این سال حدود ۴ هزار خانوار جدید تحت پوشش آورده شدند و از خدمات کمیته امداد بهرمند شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر اینکه رفع مشکلات ضروری خانواده های تحت حمایت از دغدغه های اصلی این نهاد است، گفت: منابع کمیته امداد برای رفع همه مشکلات محدود و نیازهای مددجویان نامحدود است که در این زمینه نیازمند حمایت و هم افزایی دستگاه های اجرایی هستیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه تعامل کمیته امداد با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه های خدمات رسان همواره و هدفمند بوده است، بر ضرورت چاره‌اندیشی برای رفع چالش های اقتصادی نیازمندان تاکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی و تورم، حجم مراجعات به کمیته امداد را افزایش داده است که مسئولیت ما را در این زمینه سخت تر خواهد کرد.

محبی در پایان مهم ترین نیازهای نیازمندان را با توجه به شروع سال گرم سال لوازم سرمایشی از قبیل کولر گازی و یخچال عنوان کرد و خواستار همکاری و هم افزایی نماینده مردم در مجلس و دستگاه های خدمات رسان حاضر در جلسه در این مورد شد.



این نشست هم اندیشی و هم افزایی به منظور بحث و بررسی مسائل و مشکلات نیازمندان هم استانی و هم افزایی دستگاه های خدمات رسان با کمیته امداد و بهزیستی و همچنین پیگیری های نماینده مردم در سطح ملی و استانی برگزار شد.

در ادامه ، مدیران کل بهزیستی، اموال تملیکی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، امور مالیاتی، نوسازی مدارس و اتاق بازرگانی استان بوشهر به بیان موضوعات و نکته نظرات خود پرداختند و در پایان مقرر شد دستگاههای مذکور در زمینه تأمین سبد معیشتی و لوازم ضروری زندگی نیازمندان کمیته امداد و بهزیستی همکاری کنند.