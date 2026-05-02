۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۱

روند دمای هوا در مرکزی تا میانه هفته جاری افزایشی است

روند دمای هوا در مرکزی تا میانه هفته جاری افزایشی است

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی از افزایش دما و آسمان آرام تا میانه هفته جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان می دهد از نظر تغییرات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده روند افزایش دما را در سطح این استان خواهیم داشت. . با حاکم شدن جوی آرام و به نسبت پایدار در سطح استان مرکزی تا اواسط هفته جاری، آسمانی صاف در برخی از ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهیم داشت.

در نیمه دوم هفته جاری به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار علاوه بر وزش باد نسبتا شدید تا شدید،شرایط برای وقوع رگبارهای موقت بهاری عمدتا در ساعات بعداز ظهر تا اوایل شب در استان مرکزی فراهم می شود.

