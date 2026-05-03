صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (یک‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت)، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، اردبیل و گیلان در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت) در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) در غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، رگبار باران در بعضی ساعات مورد انتظار است.

ضیائیان بیان کرد: امروز در شمال‌غرب، شرق و جنوب‌شرق کشور، روز دوشنبه و سه‌شنبه در شمال‌غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز مرکزی و روز چهارشنبه در غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ می‌دهد و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی درباره وضعیت هوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۳ اردیبهشت) صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. کمینه دمای پایتخت ۱۶ و بیشینه دما ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی سه روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش وزش باد خواهد بود. از بعدازظهر روز دوشنبه تا روز چهارشنبه نیز با بروز ناپایداری جوی، آسمان استان قسمتی ابری تا ابری می‌شود و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نیمه شمالی و غربی استان، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق جنوبی و غربی گاهی گردوخاک همراه با احتمال کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: تا روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) روند افزایش نسبی دما ادامه دارد و روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) کاهش دما پیش‌بینی شده است.

صدور هشدار زرد هواشناسی تا روز چهارشنبه

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درپی فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور تا روز چهارشنبه، گفت: بر اساس این هشدار، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع تگرگ در نواحی مستعد و همچنین خیزش گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: امروز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، ارتفاعات البرز و شمال‌غرب تهران تحت تأثیر این سامانه قرار دارند. فردا نیز بارش‌ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان و دامنه و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: روز سه‌شنبه نیز شمال آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، همدان، لرستان، مرکز و جنوب اردبیل، جنوب و شرق آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و شمال خوزستان با ناپایداری‌های جوی مواجه خواهند شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) نیز استان‌های لرستان، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، تهران، البرز، ارتفاعات مازندران و غرب و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند.