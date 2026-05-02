۲ جاسوس صهیونیست به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: براساس مستندات موجود در پرونده، یعقوب کریمپور فرزند گرزعلی در ایام جنگ تحمیلی به همکاری موثر با سرویس موساد ادامه داده و اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرده است.
براساس اقاریر محکومعلیه، نامبرده به صورت کاملا آگاهانه با افسر موساد همکاری اطلاعاتی داشته و تا زمان دستگیری این همکاری ادامه داشته است.
انفجار صوتی، انجام اقدامات ایذایی به دستور افسر، تصویربرداری از اماکن نظامی، اعلام اخبار کذب به نهادهای امنیتی غرب کشور برای فریب و ضبط صوت آن و ارسال برای عامل موساد، استخدام افراد برای انجام اقدامات خرابکارانه در داخل کشور و ... از جمله اقدامات مجرمانه یعقوب کریمپور در همکاری با رژیم صهیونیستی بوده است.
یعقوب کریمپور نحوه ارتباط خود با افسر موساد را اینگونه شرح داده است: آرش با یک آیدی تلگرام با من در ارتباط بود که هر از گاهی اسم آنها را عوض میکرد مثلا چند روز مهدی بود، بعد محمد و ...
در ابتدا، افسر موساد به او پیشنهاد میدهد در ازای انجام برخی اقدامات مبالغی برای وی در کیف پول دیجیتال واریز کند.
همکاری اولیه کریمپور با افسر موساد، با اقدامات میدانی نظیر آتش زدن پرچم و ارسال تصویر آن به افسر آغاز شد، اما با گذشت زمان و جلب اطمینان سرویس به محکومعلیه، ماموریتهای دیگری به وی سپرده شد.
بررسیهای فنی تماسهای تلفنی مشخص کرد تماسی با سرشماره متعلق به رژیم اشغالگر قدس با متهم صورت گرفته است.
در این تماس، افسر موساد از وی جویا میشود که آیا ماموریتهای محوله را انجام داده و نتیجه چه بوده است؟
کریمپور در این تماس بابت عدم بمباران منطقه محل سکونت خود اطمینان حاصل پیدا میکند.
عامل موساد صراحتا به نامبرده اعلام کرده ما طرف جنگ علیه ایران هستیم و به محکومعلیه گفته بوده «نترس منطقهای که شما هستید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».
محکومعلیه در آغازین روزهای جنگ دوازده روزه به دستور آرش و به منظور فریب نیروهای نظامی اقدام به تماس و ارائه اطلاعات دروغ و فریب به مراکز انتظامی میکرد. نامبرده با کلانتریها تماس میگرفت و به دروغ میگفت مسائل مختلفی را در راستای گمراه کردن انها انجام میداد به طور مثال اعلام میکرد یک پهپاد از آسمان رد شد که روی زمین افتاد و آنها را سرگرم کارهای دیگری غیر از امور و ماموریتهای اصلی میکرد.
کریمپور همچنین، با آموزش افسر موساد، اقدام به ساخت بمبهای صوتی کرده و بمبها را در مناطق مشخص به دستور افسر موساد منفجر و از اقدامات خود فیلم و تصویر تهیه میکرد.
نامبرده در اعترافات خود، عنوان داشته این انفجارها برای ناامن نشان دادن ایران به دستور موساد انجام شده و پس از آن در شبکه فارسی زبان موساد، اینترنشنال، پخش شده است.
تصویربرداری از پادگانها و مناطق نظامی و شناسایی افراد مستعد جاسوسی در سراسر کشور، از دیگر ماموریتهای کریمپور برای موساد بوده است. محکومعلیه با افراد مختلفی در شهرهای مختلف کشور ارتباط برقرار کرده و با وعده پرداخت پول، مدیریت اقدامات عملیاتی در شهرهای کرج، مشهد و ... از قبیل آتش زدن دستگاههای عابر بانک را برعهده داشته است.
پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم و وکلای وی، با توجه به قرائن و مستندات موجود در پرونده، تصویربرداری و عکسبرداری از اماکن امنیتی و نظامی و ارسال آن برای افسر موساد در دوران جنگ تحمیلی، تماس با پادگانها و کلانتریها و دادن اخبار و اطلاعات کذب جهت ایجاد جو متشنج و ناامنی و سرگرم کردن نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی برای کارهای جانبی و دور کردن آنها از ماموریتهای اصلی، دریافت پول در ازای خیانت به کشور و علم و آگاهی کامل از ارتباط با عوامل دشمن صهیونی، دادگاه یعقوب کریمپور را به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد.
حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و بامداد امروز پس از طی تشریفات قانونی اجرا شد.
ناصر بکرزاده همکار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به دار مجازات آویخته شد
ناصر بکرزاده فرزند منصور یکی دیگر از عناصر دشمن صهیونیستی نیز به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و همکاری اطلاعاتی با موساد پس از رسیدگی به پرونده و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.
در سالهای اخیر و با توجه به روند گسترش اقدامات دشمنان برای تلاش به نفوذ و رخنه اطلاعاتی در مراکز و اهداف حساس کشور، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی تلاش داشته است تا افرادی را از طریق فضای مجازی و با وعدههای پوچ جذب کند.
نمونههایی از پروندههای جاسوسی که نسبت به آنها اطلاعرسانی شده است، نشان میدهد این افراد فریبخورده و خائن خیلی زود شناسایی و به سزای اعمال خود رسیدهاند.
در یکی از این پروندهها، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور متوجه میشوند، عناصر اطلاعاتی وابسته به دشمن با نامهای جعلی متفاوت از جمله هاشم، ماریک دادور، حسین و ... مستقر در کشورهای آسیای شرقی تلاش دارند با بهرهگیری از فضای مجازی اقدام به نشان و استخدام جاسوس کنند.
نهادهای امنیتی ایران پس از بررسیهای فنی و اطلاعاتی بر روی تعدادی از سوژهها، به فردی با هویت ناصر بکرزاده مظنون میشوند.
رصد فعالیتها و اقدامات نامبرده نشان داد ناصر بکرزاده در مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته است.
با توجه به ترددات و ارتباطات مشکوک سوژه در آن بازه زمانی، نهادهای امنیتی وارد عمل شده و متهم را دستگیر میکنند.
بکرزاده ارتباط خود با عامل سرویس را اینگونه تشریح کرده است که فردی ناشناس در واتساپ با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود به نام هاشم (افسر موساد) عنوان میکند از یک شرکت گردشگری در ژاپن بوده و برای جذب توریست به ایران، یک سری اطلاعات عمومی نیاز دارد و در قبال انجام این کار دستمزد مناسبی پرداخت میکند.
متهم نیز پیشنهاد هاشم را پذیرفته و پس از انجام اولین ماموریت مبلغی به کیف پول الکترونیک وی واریز میشود.
در ادامه ارتباط محکومعلیه با عامل موساد، هاشم چند فرم پرسشنامه پیرامون شهر هدف، پارکها و مساجد، موزه، کتابخانه، اماکن دینی و گردشگری، مدارس، دانشگاه و ادارات، کلانتریها، ادارات اّب، برق و گاز و منازل استیجاری برای وی فرستاده و نامبرده تحقیقات گستردهای در رابطه با این موضوعات انجام داده و مستندات را از طریق واتساپ و ایمیل برای موساد ارسال کرده است.
ناصر بکرزاده همچنین به دستور افسر موساد، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی را جمعآوری کرده و به عامل سرویس ارسال کرده است.
در بخش دیگری از همکاریهای ناصر بکرزاده با موساد، افسر سرویس برای وی مختصات اماکن مورد نظر را ارسال کرده و متهم با گوگلمپ به آن اماکن رفته و ضمن تهیه عکس و فیلم، مستندات برای هاشم (افسر موساد) در واتساپ ارسال کرده است.
متهم همچنین با دستور افسر موساد به چابهار سفر کرده و از اداره دریانوردی و گردشگری، شرکتهای تجاری داخلی و خارجی فعال در چابهار و چند مکان دیگر اطلاعات جمعآوری کرده است.
در زمان حضور ناصر بکرزاده در چابهار، افسر موساد برای وی آدرس نزدیک به بیست مکان را ارسال کرده و محکومعلیه اطلاعات لازم را جمعآوری کرده و به افسر ارائه کرد.
بکرزاده در ادامه همکاری خود با موساد، به شهرهای کرمانشاه، تهران و اصفهان تردد داشته است. عامل موساد به بکرزاده ماموریت داده بود به منطقه نطنز رفته و از محل، مستندات و عکس جمعآوری کند.
پس از شناسایی و دستگیری ناصر بکرزاده، روند رسیدگی به اتهامات وی آغاز و متهم به همراه سه نفر از وکلای تعیینی، به دفاع از خود پرداخت.
دادگاه با توجه گسترده بودن اقدامات بکرزاده در همکاری با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، نامبرده را به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد.
پرونده بهدلیل حساسیت و رسیدگی دقیق قضایی، سه مرتبه در دیوان عالی کشور و دادگاه بررسی شد، اما در نهایت دیوان عالی کشور با توجه به قرائن و مستندات موجود، فرجامخواهی ناصر بکرزاده نسبت به رای دادگاه را وارد و موجه نداست، زیرا «دادنامه با توجه به محتویات اوراق پرونده و رسیدگیهای انجام یافته مطابق موازین و مقررات بوده و از حیث استدلال و قواعد دادرسی اشکالی بر آن وارد نبوده و از ناحیه وکلای متهم نیز ایراد و اشکال موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد بهعمل نیامد».
برهمین اساس، حکم در دیوان عالی کشور تایید و ناصر بکرزاده به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و همکاری اطلاعاتی با موساد، بامداد امروز پس از طی تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شد.
نظر شما