به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت شهید علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز یاد فرزند دانشمند و برومند وی شهید مرتضی لاریجانی با عنوان «سیاستمدار حکیم ایران» با میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، فردا، در تالار وحدت در حال برگزاری است.

کلیپ «سیاستمدار حکیم ایران» که در آیین چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی در تالار وحدت نمایش‌ داده شد.

علی لاریجانی در برابر حق تسلیم شد حتی به قیمت تغییر دیدگاه‌هایش

آیت الله سید مصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و داماد خانواده لاریجانی در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی گفت: کتابی که استاد جعفریان و جناب آقای معراجی زحمت کشیدند و نوشتند عنوان آن را گذاشتند: «بندهٔ خدا»؛ بنده خدا یعنی یک مسلمان».

وی افزود: نمونهٔ یک مسلمان واقعی، اسلام یعنی تسلیم به حق و بر این تسلیم پایدار ماندن؛ مسلمان کسی است که نه برای حب شهرت از مسیر منحرف شود و نه برای آنکه گروهی او را بپسندند، از راه حق فاصله بگیرد. این، معنای مسلمان بودن است.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم تاکید کرد: من که اکنون با شما سخن می‌گویم، گوینده‌ای نسبتاً سالخورده‌ام و تجربه‌ای از سال‌های انقلاب دارم. به گمان من، بخشی از ضربه‌هایی که انقلاب اسلامی خورده، از سوی کسانی بوده که شجاعت تسلیم شدن در برابر آنچه عقل و خرد اقتضا می‌کند را نداشته‌اند.

وی در بخشی از سخنان خود ادامه داد: در این میان، علی لاریجانی برای من از جمله افرادی بود که در این سال‌ها، گاه در برابر حق تسلیم شد؛ حتی اگر این تسلیم به معنای تغییر صددرصدی برخی از دیدگاه‌های پیشین او بود.

صالحی: شهید لاریجانی یک دولت مرد واقعی بود

علی اکبر صالحی رییس بنیاد ایرانشناسی در صحبت‌هایی گفت: حضرت علی (ع) میفرمایند: مرگ سخت است اما مفارقت دوست سخت تر است؛ خیلی سخت است درباره او صحبت کنم با خانواده محترم لاریجانی چهار دهه است که در ارتباط هستم، با علی اقا تا همین اواخر هر هفته جلسه داشتیم و شنیدن این خبر برایم بسیار تاسف بار و حزن انگیز است.

وی در ادامه افزود: حیف بود شخصیتی اینگونه عادی از دنیا برود. خداوند تعارف ندارد این کلام خدا واقعی است که شهدا زنده هستند. او به فوز کبیر شهادت رسید. خدایا شهادت را توسط پست ترین دشمنانت نصیب ما کن و این نصیب دکتر لاریجانی شد.

صالحی گفت: خداوند بزرگوار شهید که فقدان او را بیش از هرکسی درک میکنند ، خیلی مقام او بزرگ است. دکتر لاریجانی شخصیتی بود که نام نیک و آثار گرانقدری از خود به یادگار گذاشت اگر این شخصیت را بخواهم تعریف کنم در یک کلمه او یک دولت مرد واقعی بود.

وی اظهار داشت: یک سعه صدر وسیعی داشت که همه میدانیم در چه شرایطی او قرار داشت اما از ان عبور کرد. شهید اهل تفکر، تعقل و تدبیر و اهل عرفان و علم ، معرفت ، دین و باورمندی بود. او یک جا گفته بود که انشالا ظفر در پیش است این را برای مخاطب نمیگوید ولی میداند که اهل حق هستند و دیر یا زود حق مشخص می شود.

صالحی یادآور شد: شما شرایط مملکت را خوب میدانید ، یک نفر در کشورهای اطراف پناهنده نشد بلکه عده ای از خارج به ایران امدند و این رمز و راز این ملت بزرگ در طول تاریخ است که ملتی سرنوشت ساز هستند.

باهنر: ریاست علی لاریجانی در ادوار مختلف استثنایی بود

محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است صحبت هایی که از سوی نزدیکان شهید می شود جمع آوری و خاطرات منتشر شود، سالها مجلس بودم بعد دکتر لاریجانی به ما پیوست، شهید لاریجانی همان سال اولی که به مجلس وارد شد ریاست را عهده دار شد و باید بگویم ریاست علی لاریجانی در همه دوره ها استثنایی بود.

وی افزود: او مهندس و ریاضی‌دان بود، بعد وارد مجلس شد، معمولا اینطور افراد طور دیگری فلسفه را تدریس می‌کنند و به واقع آقای لاریجانی از این دست بود که بسیار قدرت منطق و استدلال داشت.در زمان او در صدا و سیما سریال های جذابی تولید شد و بسیار فاخر بود و حتی کشورهای دیگر سریال‌های ما را می‌خریدند.

باهنر افزود: او هیچ وقت از جایی قهر نکرد ، برای مسائل مختلف مردم تلاش می‌کرد و واقعا اوضاع را جمع می‌کرد و حداکثر بهره را از وجود نیروها می‌برد.

مهاجرانی: شهید لاریجانی معلم کسانی است که می‌خواهند به ایران خدمت کنند

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در مراسم بزرگداشت شهید دکتر علی لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه فردی خردمند و صبور را از دست دادیم، دکتر لاریجانی فردی بسیار خردمند، صبور و وفادار به نظام بود، ایشان حاضر بود خود را برای نظام هزینه کند تا هزینه‌ای بر دوش ایران نباشد.

وی تاکید کرد: شهید علی لاریجانی معلمی است برای همه کسانی که می‌خواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند.

انتظامی: شهید لاریجانی مدیری مسئله حل کن بود

حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ضمن بیان اینکه شهید علی لاریجانی در سیر مسئولیت‌های متعدد و متنوعی که داشت و آن‌جا منشا اثر بود، گفت: بخشی از مدیران استراتژیست هستند؛ این مدیران توانایی شناسایی گلوگاه‌ها را دارند و بر نقاط کلیدی تمرکز می‌کنند. آنان اجازه نمی‌دهند رویه‌های مرسوم یا موانع روزمره، آنان را از هدف بازدارد. در مسیر کار، اختلالات فراوان است، اما مدیر استراتژیست با تمرکز بر هدف و بینش روشن، مسیر را مدیریت می‌کند. چنین مدیرانی در جامعه ما بسیار کم و در عین‌ حال بسیار برجسته‌ هستند. از این دست مدیران متاسفانه بسیار کم داریم.

وی افزود: گونه دیگر مدیران مسئله حل کن هستند که از جمله نمونه‌های درخشان این نوع مدیریت، شهید لاریجانی بود.

در ادامه مراسم «سیاستمدار حکیم ایران»، از کتاب «بنده خدا؛ یادنامه چهلمین روز عروج شهید دکتر علی لاریجانی» به کوشش حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان و حجت‌الاسلام محمدمهدی معراجی رونمایی شد.