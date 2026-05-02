به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، مجموعه‌ای از تدابیر و تسهیلات را برای حفظ پویایی نظام آموزش عالی و تداوم فعالیت‌های علمی در شرایط ویژه کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که توسط دکتر شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم با هدف مدیریت شرایط جاری و تسهیل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی صادر شده، بر فراهم‌سازی شرایط لازم برای حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراحل پژوهشی تأکید شده است.

بر اساس این ابلاغیه دانشگاه‌ها موظف شده‌اند با اتخاذ تدابیر لازم حضور اعضای هیئت علمی حتی برای برگزاری کلاس‌های مجازی در دانشگاه را فراهم کنند. همچنین لازم است جلسات شورای تخصصی گروه‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها نیز به شکل حضوری تشکیل شود.

همچنین در راستای حمایت از دانشجویان، مقرر شده است امکان استفاده از امکانات عمومی تمامی دانشگاه‌های کشور برای آنان فراهم شود. در همین چارچوب دسترسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خدمات آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای و کارگاهی با هماهنگی میان استاد راهنمای دانشجو و دانشگاه میزبان تسهیل خواهد شد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، بر حفظ نشاط و پویایی فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها تأکید شده و از مدیران دانشگاهی خواسته شده است با طراحی برنامه‌های متناسب، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در شرایط فعلی باشند.

همچنین از دانشگاه‌های مبدأ و مقصد خواسته‌است که در بررسی درخواست انتقال موقت (میهمانی) دانشجویان به دانشگاه‌های محل سکونت، نهایت همکاری و مساعدت را به عمل آورند.

در ادامه این بخشنامه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد آرامش روانی دانشجویان تأکید شده و اعلام شده است که مقررات ویژه متناسب با شرایط موجود از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در راستای تداوم فعالیت‌های آموزشی، حفظ انسجام دانشگاه‌ها و کاهش دغدغه‌های دانشجویان و اعضای هیئت علمی در شرایط خاص کشور صادر شده است.