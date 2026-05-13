به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در دیدار با کارکنان و مدیران حوزه بهداشت و درمان سمنان در محل فرمانداری تقویت زیرساخت های بهداشتی و سلامت عمومی را از اولویت های مدیریت شهرستان دانست و ادامه داد: بر همین اساس توسعه فضاهای بهداشتی در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مراکز و ساختمان‌های حوزه بهداشت شهرستان فرسوده و قدیمی است، اضافه کرد: با جذب اعتبارات روند بهسازی و توسعه فضاهای بهداشتی شتاب خواهد گرفت.

فرماندار سمنان با تاکید به اینکه سال گذشته بخش قابل توجهی اعتبارات عمرانی به حوزه سلامت اختصاص یافت، ادامه داد: با توجه به نیازها جذب اعتبارات ملی و استانی با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

صمیمیان وجود نیروهای متخصص و متعهد را در مراکز بهداشتی سمنان از نقاط قوت حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: اجرای برنامه های گسترده واکسیناسیون، غربالگری، کنترل بیماری های واگیردار را در سمنان موثر در ارتقا سطح سلامت عمومی اثر گذار بوده است.

وی به افتتاح مرکز سراج در سمنان اشاره کرد و افزود: سلامت روان در کنار سلامت جسم از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت جامعه است که تقویت این خدمات مشاوره ای و حمایت های روانی و اجتماعی اقدامی ارزشمند در همین راستا به شمار می رود.