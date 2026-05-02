رسانه صهیونیستی: بدون خروج اورانیوم، جنگ علیه ایران شکستی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نیز در گزارشی با عنوان «مقام ارشد ارتش اسرائیل: اگر اورانیوم غنی‌شده خارج نشود، جنگ با ایران یک شکست بزرگ خواهد بود»، نوشت: یک مقام ارشد نظامی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد اگر ذخیره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران پس از جنگ اخیر از این کشور خارج نشود، این عملیات می‌تواند «یک شکست بزرگ» تلقی شود.

این رسانه صهیونیستی ضمن اذعان به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، افزود: مقامات اسرائیلی گفته‌اند این میزان اورانیوم برای ساخت ۱۱ بمب هسته‌ای در صورت غنی‌سازی بیشتر کافی است. ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، هرچند سطح غنی‌سازی آن نزدیک به سطح تسلیحاتی است.

تایمز اسرائیل با اشاره به شکست اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در جنگ تحمیلی دوم، ایجاد اغتشاشات بیشتر را هدف جنگ تحمیلی سوم اعلام کرد و نوشت: اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه، همراه با آمریکا، عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرد تا توان نظامی این کشور را تضعیف کند، تهدیدهای ناشی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند تا مردم ایران علیه حکومت قیام کنند.

این مقام ارشد تل آویو به تایمز اسرائیل گفت: اگر در مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران توافقی برای خارج کردن اورانیوم و توقف غنی‌سازی حاصل نشود، دستاوردهای ۴۰ روز جنگ بی‌نتیجه خواهد بود. اگر هدف هسته‌ای محقق نشود، همه کاری که در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود و ایران می‌تواند برنامه هسته ای خود را احیا کند.

روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، هدف آمریکا از مذاکره با ایران را دستیابی به اورانیوم غنی شده دانست و افزود: اگر اورانیوم از طریق دیپلماسی خارج شود، مأموریت اسرائیل انجام شده است؛ اما در غیر این صورت، اسرائیل ممکن است مجبور به انجام عملیات نظامی دیگری در ایران شود.