به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «گردآفرید» که پیش از این، اجراهایی در میادین و اجتماعات شهر تهران داشته و مورد استقبال قرار گرفته است، به مناسبت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵ در میدان انقلاب، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰ در میدان ولیعصر (عج) و جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۲۱ در میدان تجریش برای مردم تهران اجرا می‌شود.

نمایش «گردآفرید» از تولیدات مرکز هنرهای نمایشی سوره، به نویسندگی انوش معظمی و مدیر تولیدی محمدرضا صفری است که توسط فاطیما چاردولی و نازنین فراهانی داستان گردآفرید، این پهلوان بانوی ایرانی در برابر دشمنان ایران زمین، روایت می‌شود.