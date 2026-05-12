۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

«گردآفرید»، پهلوان دخت ایرانی به میدان می‌آید

نمایش میدانی «گردآفرید»، به مناسبت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در میادین شهر تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «گردآفرید» که پیش از این، اجراهایی در میادین و اجتماعات شهر تهران داشته و مورد استقبال قرار گرفته است، به مناسبت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵ در میدان انقلاب، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰ در میدان ولیعصر (عج) و جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۲۱ در میدان تجریش برای مردم تهران اجرا می‌شود.

نمایش «گردآفرید» از تولیدات مرکز هنرهای نمایشی سوره، به نویسندگی انوش معظمی و مدیر تولیدی محمدرضا صفری است که توسط فاطیما چاردولی و نازنین فراهانی داستان گردآفرید، این پهلوان بانوی ایرانی در برابر دشمنان ایران زمین، روایت می‌شود.

