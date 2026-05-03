صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت گسترش آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی در مدارس گفت: فناوریهای نوین در کنار فرصتهای گسترده، تهدیدهایی نیز به همراه دارند و ضروری است دانشآموزان با شیوه صحیح استفاده از این ابزارها آشنا شوند.
وی افزود: در همین راستا، برنامههایی برای آموزش الگوهای مواجهه با فناوری و کاهش آسیبهای آن در حال طراحی و اجراست تا دانشآموزان بتوانند از ظرفیتهای هوش مصنوعی به شکل سازنده بهره ببرند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه توانمندسازی مربیان و مشاوران در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، دورههای آموزشی ویژهای برای مربیان پرورشی و مشاوران در حال برگزاری است تا این افراد بتوانند نقش مؤثرتری در هدایت دانشآموزان ایفا کنند.
حسینزاده ملکی ادامه داد: در حوزه دانشآموزی نیز برنامههای متنوعی از سوی معاونت آموزشی و بخشهای پرورشی در حال پیگیری است که بخشی از آن در قالب فعالیتهای فوقبرنامه اجرا میشود.
وی همچنین به استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای آموزشی اشاره کرد و گفت: برخی از فعالیتهای فرهنگی و پرورشی مدارس، از جمله استعدادیابی دانشآموزان، به سمت بهرهگیری از پلتفرمها و ابزارهای هوشمند در حال حرکت است.
معاون پرورشی وزارت آموزشوپرورش درباره زمانبندی اجرای این برنامهها تصریح کرد: برنامههای توسعه آموزش هوش مصنوعی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری است و جزئیات دقیقتر آن از سوی مسئولان حوزه آموزشی اعلام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامهها، ایجاد بستری امن و هدفمند برای استفاده از فناوری در مسیر رشد و پیشرفت دانشآموزان است.
