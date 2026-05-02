معلمان، معماران فردای جامعه و سازندگان نسلی آگاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن ابراهیمی، ظهر شنبه، در آیین تجلیل معلمان نمونه بهاباد با تبریک هفته معلم، به جایگاه رفیع این شغل انبیا اشاره کرد و گفت: معلمان، معماران فردای جامعه و سازندگان نسلی آگاه و فرهیخته هستند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله مطهری، او را الگویی بی‌بدیل از یک معلم متعهد و انقلابی دانست و افزود: شهید مطهری نه تنها در عرصه علم و دانش، بلکه در تبیین مفاهیم عمیق دینی و انقلابی نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کرد و میراث گران‌بهای او، چراغ راه هدایت ماست.

امام جمعه بهاباد تاکید کرد: شغل معلمی، شغلی صرفاً اداری نیست، بلکه رسالتی الهی است و معلمان با عشق و ایثار، بذر دانش و فضیلت را در دل دانش‌آموزان می‌کارند.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری احیاگر فرهنگ شهادت در جامعه بود، خاطرنشان کرد: معلمان ما نیز با انتقال ارزش‌های انقلابی و دفاع مقدس به نسل جوان، در واقع راه شهید مطهری را ادامه می‌دهند و فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه می‌دارند.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه معلمان با تربیت آینده ‌سازان کشور، کار پیامبران و اولیای الهی را انجام می‌دهند، تأکید کرد: رسالت معلمی در مدارس و دانشگاه‌ها، در شرایط حساس کنونی که دشمنان برای ضربه زدن به کشور، جوانان را هدف قرار داده و شبانه‌روز آنان را مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌دهند، بسیار خطیر و سنگین است.