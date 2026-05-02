۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

انبار بزرگ کود شیمیایی خارج از شبکه در دزفول کشف و ضبط شد

دزفول- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از کشف و ضبط یک انبار احتکار بیش از یکصد تن کود شیمیایی به ارزش بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات در پی گشت مشترک بازرسان جهاد کشاورزی با حضور نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی و اماکن صورت گرفت.

وی افزود: در بازرسی از یک انبار، بیش از دو هزار کیسه کود شیمیایی دولتی کشف شد که به طور غیرقانونی احتکار شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول عنوان کرد: در پی کشف این محموله و احراز تخلف قاچاق پرونده قضایی برای متخلف تشکیل شده است، همچنین، کلیه اقلام کشف شده ضبط و محل احتکار نیز پلمب شد.

قمرزاده با تاکید بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد قاطع با سوداگران بازار نهاده‌های کشاورزی، بیان کرد: این ضربه به شبکه‌های قاچاق، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع صورت گرفته است.

قمرزاده گفت: این بازرسی ها در حالی صورت می‌گیرد که تامین به موقع کود شیمیایی یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان منطقه است لذا دستگاه‌های نظارتی با جدیت و عزم راسخ تلاش می‌کنند تا از خروج نهاده‌های اساسی از شبکه توزیع دولتی جلوگیری کنند.

