ملکی: یک هزار و ۸۳۷ مترمربع از اراضی ملی محلات رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین ملکی پویا با اشاره به رفع تصرف و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی ملی شهرستان محلات اظهار کرد: این حکم با هماهنگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تعامل و همکاری ماموران نیروی انتظامی این شهرستان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به رفع تصرف یک هزار و ۸۳۷ متر مربع از اراضی ملی گفت: هدف از اجرای این حکم، صیانت از انفال و بیت‌المال و بازگرداندن اراضی ملی به وضعیت سابق اعلام شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، ضمن قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی افزود: شماره تلفن ۱۵۰۴ جهت ایجاد ارتباط مستقیم مردم با ماموران یگان حفاظت در دسترس است.

وی بر اهمیت گزارش تخریب، تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز و آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد و افزود، این شماره در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده دریافت اطلاع‌رسانی‌ها و اقدام لازم جهت جلوگیری از تخریب و برخورد قانونی با متخلفان است.