تظاهرات گسترده علیه کابینه نتانیاهو در سراسر اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته یک تظاهرات گسترده برگزار کردند. این اعتراضات در تل آویو نیز برگزار شد. صهیونیست ها اعلام کردند خواهان تشکیل کمیته رسمی برای بررسی شکست امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان عملیات طوفان الاقصی هستند.

اعتراضات مذکور در قدس و حیفای اشغالی نیز برگزار شد. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند.

در قدس اشغالی معترضان در میدان پاریس نزدیک محل اقامت نتانیاهو تجمع کردند. کفر سابا، هرتزلیا، رحوفوت و کریات طبعون نیز شاهد برگزاری این تجمعات بود. صهیونیست ها با سر دادن شعارهایی جنگ افروزی های نتانیاهو را که در سایه انگیزه های سیاسی صورت می گیرد محکوم کردند.