به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح یکشنبه در همایش روز شوراهای اسلامی بخش ارم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بهویژه شهیدان عرصه شورا و روستا، از اعضای شوراهای اسلامی به عنوان «بازوان اجرایی حکمرانی محلی» و پل ارتباطی مستحکم میان مردم و حاکمیت تجلیل کرد.
بخشدار ارم با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، شوراهای اسلامی را نماد عینی وحدت و یکپارچگی در سطح روستاها دانست و تأکید کرد: شوراها تجلیگاه مشارکت مردم و نماد همبستگی ملی هستند و بدون وحدت و همراهی اعضای شورا، دهیاران و مردم، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در روستاها امکانپذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: از اعضای شورا میخواهیم با شناسایی ظرفیتهای درونی روستا، ارائه طرحهای خوداتکا و زودبازده اقتصادی به بخشداری و تکیه بر توانمندیهای بومی، روستاها را در برابر تکانههای اقتصادی بیمه کنند.
تشکیل تعاونیهای روستایی
حسینی از حمایت برای تشکیل تعاونیهای روستایی و تقویت تولیدات داخلی با محوریت شوراها خبر داد و بیان کرد: مهمترین انتظارات شوراها اولویتبندی دقیق پروژههای عمرانی بر اساس نیازسنجی واقعی، پیگیری رفع مشکلات راههای روستایی، روشنایی معابر، تأمین آب شرب و کشاورزی و بهبود آنتندهی تلفن همراه است.
وی همچنین از شوراها خواست با نظارت جدی بر نگهداشت پروژههای اجرا شده، از تخریب بیتالمال جلوگیری کرده و در بحث جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در بستر طرحهای هادی روستایی، نهایت همکاری را با بخشداری داشته باشند.
بخشدار ارم با اشاره به ضرورت تأمین امنیت معیشتی و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی، نسبت به خطر مهاجرت جوانان روستایی به حاشیه شهرها هشدار داد و از اعضای شوراها خواست تا بستههای تشویقی و تسهیلات کمبهره موجود را به صورت دقیق به روستاییان اطلاعرسانی کنند.
حمایت ویژه از مشاغل خرد و خانگی
وی تقویت گردشگری روستایی و بومگردی با تکیه بر جاذبههای طبیعی بخش ارم را یک راهکار اساسی برای ایجاد اشتغال پایدار و مقاومسازی اقتصاد محلی معرفی کرد و حمایت ویژه از مشاغل خرد و خانگی با اولویت بانوان روستایی را خواستار شد.
جعفری با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی، ستون فقرات امنیت و توسعه است، اختلاف میان شورا و دهیار را بزرگترین تهدید برای وحدت ملی در سطح محلی برشمرد و بر شفافسازی کامل درآمدها و هزینههای دهیاری، برگزاری جلسات منظم و گزارشدهی عمومی به مردم تأکید کرد.
بخشدار ارم از آمادگی کامل بخشداری برای دریافت برنامه عملیاتی یکساله و فهرست اولویتهای سهگانه هر روستا تا پایان ماه جاری خبر داد.
جعفری با اهدای لوح تقدیر به اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش ارم، از تلاشها و زحمات شبانهروزی آنان در مسیر خدمترسانی به مردم شریف روستاها قدردانی کرد. وی شعار محوری این دوره از خدمت را کار جهادی و بیمنت در سایه وحدت و امنیت ملی اعلام کرد.
