۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

تداوم نقض آتش بس و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات و اقدامات ویرانگر این رژیم علیه لبنان خبر دادند.

این منابع فیلمی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک ربدین در نزدیکی النبطیه لبنان منتشر کردند.

در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به یک دستگاه موتورسیکلت در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.

این حمله در تقاطع دیرقانون – رأس العین در جنوب شهرستان صور انجام شد.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی همچنین روستای قعقعیه الجسر در شهرستان بنت جبیل را هدف قرار داد. روستاهای مجدل سلم و قبریخا نیز هدف حمله توپخانه‌ای قرار گرفتند.

