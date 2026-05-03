حمله پهپادی حزب الله به تانک مرکاوا اشغالگران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیرهای خطر در شهرک المناره در شمال فلسطین اشغالی، پس از رصد شلیک موشک‌هایی از خاک لبنان به صدا درآمده است.

صدای آژیر خطر در اصبع الجلیل به صدا درآمده است.

همزمان حزب الله فیلمی از حمله به تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک القنطره در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری منتشر کرد.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین فیلمی از هدف قرار گرفتن خودرو نظامی نامیرا ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بنت جبیل در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری منتشر کرد.