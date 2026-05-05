ایجاد ۴۴ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی در سال گذشته

آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز اشتغال و کارافرینی بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اشتغال زایی در سال جدید توضیحاتی داد و گفت: در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی، سال گذشته حدود ۴۴ هزار فرصت شغلی برای مددجویان سازمان بهزیستی ایجاد شد؛ فرصت‌هایی که شامل افراد دارای معلولیت، بانوان سرپرست خانوار، ایتام و سایر گروه‌های هدف بود.

ذکایی‌فر افزود: تسهیلات تکلیفی سال گذشته برای هر مددجو ۲۵۰ میلیون تومان بود و برای برخی رسته‌های خاص نیز این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسید. با این حال، هنوز میزان سرانه تسهیلات اشتغال‌زایی در سال جاری مشخص نشده و به گفته مسئولان، شورای عالی اشتغال هنوز تشکیل نشده و ابلاغ بانک مرکزی نیز صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این توضیحات، تجربه به‌دست‌آمده از دو جنگ اخیر به عنوان عاملی مهم در حوزه مدیریت بحران مورد اشاره قرار گرفت. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین درس‌های این شرایط، ضرورت واکنش سریع در زمان بحران به‌ویژه در حوزه اشتغال عنوان شد تا معیشت مددجویان دچار آسیب نشود.

رئیس مرکز اشتغال و کارآفرینی بهزیستی متذکر شد: در کنار حمایت‌های معیشتی، تداوم پوشش بیمه‌ای مددجویان، از جمله بیمه خویش‌فرما و کارفرمایی، حتی در زمان بروز بحران نیز باید حفظ شود؛ به‌گونه‌ای که با وجود آسیب‌دیدگی برخی افراد و از دست رفتن شغل شماری از آن‌ها، حمایت‌های بیمه‌ای همچنان ادامه یافته است.

ذکایی‌فر همچنین بر ضرورت تقویت تاب‌آوری گروه‌های شغلی، به‌ویژه مشاغل گروهی مانند گروه‌های همیار و خُرده‌مالی، تأکید داشت و خاطر نشان کرد: آموزش‌های لازم برای این گروه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در شرایط بحران بتوانند درآمد و معیشت خود را حفظ کنند و از آسیب‌های ناشی از شرایط بحرانی کمتر متأثر شوند.