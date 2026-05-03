ترجمه کتاب «دولت سایه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه کتاب «دولت سایه؛ قتل، آشوب و بازطراحی روسی برای غرب» نوشته لوک هاردینگ، از سوی انتشارات اندیشکده صنایع نرم با همکاری اندیشکده روابط بین الملل منتشر و روانه بازار شد. عبدالحمید بیاتی، پس از کسب مجوز از نویسنده و ناشر این کتاب اقدام به ترجمه آن کرده است.

این کتاب نگاهی دارد به یکی از پرتنش ترین وقایع دوران ریاست جمهوری اول دونالد ترامپ و ارتباط روسیه با آن و همچنین اقداماتی که از سوی مسکو برای برهم زدن نظم موجود در کشورهای غربی انجام شده و سیاست هایی که از سوی ولادیمیر پوتین به اجرا گذاشته شده تا روسیه به عنوان یک قدرت در عصر جدید نمایان شود.

در مقدمه این کتاب آمده است: در سال های پس از 2016 پرسش های زیادی درباره نسبت روسیه با دموکراسی های غربی شکل گرفت: از احتمال دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا اوج گیری راست افراطی در اروپا، از ترامپیسم و برگزیت تا موج مهاجر ستیزی و حتی قتل‌های مشکوک مخالفان در خاک اروپا.

این کتاب تلاشی پژوهشی برای پاسخ دادن به همین پرسش هاست؛ روایتی از «دولت سایه»-شبکه‌ای گسترده از کنشگران و جاسوسانی که در تاریکی عمل می کنند و با ابزارهای جنگ نامتقارن میدان سیاست را آلوده و منحرف می‌سازند: اخبار جعلی، عملیات سایبری، پول های کثیف و سیلاب اطلاعات نادرست که نظریه‌های توطئه را تا بالاترین سطوح قدرت نیز پیش می برد.

کتاب دولت سایه نشان می دهد چگونه این عملیات با الگویی از فساد ساختاری و «کلپتوکراسی» گره می خورد؛ مدلی که در آن، ثروت و قدرت از مسیرهای پنهان جابه جا می‌شود و بازیگران سایه می‌توانند سیاست خارجی را به سود خود بازنویسی کنند. نویسنده با دنبال کردن رد افراد واقعی اما چند چهره و اغلب ناشناس از برهم زدن قواعد بازی دموکراتیک تا حذف مخالفان، تصویری تکان دهنده از سازوکار نفوذ ترسیم می‌کند و هشدار می دهد که اگر غرب بخواهد جلوی این روند بایستد نخست باید دشمنانش را دقیق‌تر بشناسد تا خطاهای گذشته تکرار نشود.