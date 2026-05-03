۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

انتصاب رئیس کل گمرک ایران به عنوان عضو ستاد اجرای بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران را به عنوان عضو ستاد اجرای بودجه تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم مدنی‌زاده خطاب به فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران آمده است: «نظر به اهمیت اجرای صحیح بودجه به عنوان مهم‌ترین برنامه مالی دولت و نقش آن در تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، ضمن تشکیل ستاد اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ضوابط اجرای آن، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جنابعالی به عنوان عضو ستاد اجرای بودجه تعیین می‌شوید.»

طیبه بیات

