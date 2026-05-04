خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محدثه جوان‌دلویی؛ اگر دشمن با پلیدی زنگ آخر کلاسی را خونین کرد و ایران را داغدار معلمان و فرزندانش ساخت، اما حالا بعد از ۶۰ و اندی روز، همچنان ندای وطن‌دوستی سر می‌دهند و برای دانش‌آموزانشان از حماسه مقاومت ایرانیان می‌گویند. فرقی ندارد از کدام قوم، مذهب و گویشی باشند. همه یکصدا نام «ایران» را سر می‌دهند.

عشق به رهبر، شهری و روستایی ندارد. حتی کودکان نقطه صفر مرزی هم قلبشان برای رهبر شهیدشان می‌تپد. آن‌جا که معلمی اهل ترکمن صحرا، به اقتضای مجازی شدن مدرسه‌ها، مثل مادری با محبت، دست دانش‌آموزانش را می‌گیرد و در گوشه‌ای از خانه‌اش، مشق عشق به رهبری را به آنان یاد می‌دهد.

روستایی دور

«امان‌گل آرام»، معلم پایه‌های اول و دوم مدرسه «فاطمه شبیریان» روستای شبلی، بخش کهنه جلگه شهرستان مانه است. روستایی که تا آشخانه یک ساعت راه دارد؛ آن هم با جاده خاکی!

امان‌گل، زاده استان گلستان و عروس ترکمن‌های خراسان شمالی است. ۳۳ سال سن دارد و با وجود ۴ فرزند، به علاقه‌اش یعنی علم‌آموزی پرداخت و در نهایت به آرزویش یعنی حرفه معلمی رسید.

او دانش‌آموخته رشته علوم تربیتی است و بسیار مصر در ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر.

در حال تدریس به دانش‌آموزان است که پاسخ تلفنم را می‌دهد و در حین اداره کلاس، با رویی گشاده پاسخ می‌دهد.

تعداد روزهای معلمی‌ام را دقیق می‌دانم

او تعداد روزهای معلمی‌اش را دقیق می‌داند و می‌گوید: ۳ سال و ۵ ماه است که معلم شده‌ام. زمانی که ازدواج کردم و به خراسان شمالی و روستای شبلی آمدم، اینجا معلم خانمی نبود. تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم و اکنون با ۴ فرزند ۱۱ ساله، ۹ ساله، ۴ و ۳ ساله به شغل معلمی مشغول هستم.

من و همسرم با هم درس خواندیم

از امان‌گل پرسیدم همسرتان موافق ادامه تحصیل و شغلتان بود؟ پاسخ می‌دهد: من و همسرم با هم ادامه تحصیل دادیم و او در رشته حقوق تحصیل کرد که اکنون کارآموز وکالت است.

جبران عقب‌افتادگی دانش‌آموزان

اما چرا دانش‌آموزان را به منزل می‌برید؟ این سوال دیگرم بود. خانم آرام پاسخ داد: در روستا مشکل آنتن‌دهی و قطعی برق داریم. به دلیل کم‌کاری والدین، متوجه عقب‌افتادگی دانش‌آموزانم در درس‌ها شدم و تصمیم گرفتم از روز ۲۲ فروردین، روزی دو ساعت به بچه‌ها در منزل درس بدهم تا عقب‌افتادگی‌شان جبران شود.

وی ادامه می‌دهد: ۹ دانش‌آموز پایه اول و ۷ دانش‌آموز در پایه دوم دارم. در کنار فرزندانم به تدریس می‌پردازم و بعد از پایان درس، به امورات منزل و درس فرزندان خودم رسیدگی می‌کنم.

کاشت نهال به یاد شهدای میناب

اما امان‌گل با وجود این که معلم روستای محرومی است، عشق به وطن را در دل ۱۶ دانش‌آموزش شعله‌ور کرد. با چاپ تصاویر دانش‌آموزان شهید میناب، به اتفاق دانش‌آموزانش نهال امید در محوطه مدرسه‌شان کاشت.

او می‌گوید: در هر کلاس درسی‌ام از رهبر شهیدمان یاد می‌کنیم. به اتفاق بچه‌ها برای ایشان مجلس کوچک یادبودی گرفتیم و از دانش‌آموزان میناب هم هر روز برای بچه‌هایم می‌گوییم.

خانم آرام اضافه می‌کند: عاشق مدرسه و کار کردن با بچه‌ها هستم و آرزو دارم دانش‌آموزانم به آرزوهای زیبایی که دارند، برسند.