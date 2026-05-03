آثار شهید مطهری همچنان طراوت و تازگی خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از معلمان جهادی استان قم ، با تأکید بر اهمیت بازخوانی اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری، بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی امروز جامعه، انتقال صحیح و مؤثر اندیشه‌های این متفکر برجسته به نسل جوان با زبانی متناسب با شرایط و اقتضائات روز است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دهه شصت، به واسطه تأکیدات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، بهره‌برداری مناسبی از آثار و اندیشه‌های شهید مطهری صورت گرفت، اما در شرایط کنونی لازم است از ظرفیت‌های نوین همچون رسانه، فناوری‌های ارتباطی و هنر برای معرفی هرچه بهتر این اندیشه‌ها استفاده شود.



سوقندی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید مطهری تصریح کرد: این شهید والامقام تنها یک فقیه و فیلسوف نبود، بلکه اندیشمندی جامع‌نگر بود که با شناخت دقیق از جریان‌های فکری روز، به تحلیل نیازهای جامعه می‌پرداخت و با نگاهی نقادانه و به‌دور از شعارزدگی، دیدگاه‌های خود را ارائه می‌داد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: آثار شهید مطهری همچنان طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و با مطالعه آن‌ها، گویی مخاطب با اندیشمندی زنده و هم‌عصر خود مواجه است؛ موضوعاتی همچون مسائل جهان اسلام، فلسطین، انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی در آثار ایشان با دقت و عمق مورد توجه قرار گرفته است.



وی در پایان تأکید کرد: ماندگاری نام و اندیشه شهید مطهری، نشأت‌گرفته از پویایی و زنده بودن تفکر اوست و همین امر ضرورت معرفی دقیق و روزآمد این اندیشه‌ها را دوچندان می‌کند.