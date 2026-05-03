به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه با حضور مدیران عامل و معاونان شرکتهای توزیع نیروی برق شیراز و فارس و مدیرعامل، معاون و مدیران ارشد آب منطقهای، جلسه مدیریت توامان آب و برق برگزار شد.
احمدرضا خسروی مدیرعامل توزیع برق شیراز در این جلسه با اشاره به درپیش بودن فصل تابستان، لزوم تداوم و گسترش همکاری و همافزایی برای مدیریت مناسب مصرف منابع آب و برق را مورد تاکید قرار داد.
وی با تاکید براینکه اولویت اول، همواره آب به ویژه در بخش شرب بوده است، استان فارس را پیشرو در هماهنگی و انسجام بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو در اجرای برنامههای مشترک مدیریتی دانست.
حمیدرضا جلایر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس نیز با بیان اینکه طی سالهای اخیر شاهد ناترازی در تامین انرژی برق بودهایم، استفاده از تجارب سایر استانها در مدیریت هرچه بهتر مصرف آب و برق را توصیه کرد.
جلایر با اشاره به اینکه امسال هم مدیریت ناترازی برق از پایان اردیبهشت در فارس عملیاتی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد با استمرار جلسات هماهنگی بین شرکتهای تابعه در این استان، شاهد برنامه ریزی مناسب برای مدیریت توامان آب و برق در تمام ماههای سال باشیم.
سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس نیز در این جلسه با اشاره به لزوم اتکا به اطلاعات سامانه ساپاد، برای کاهش تبعات مدیریت توامان آب و برق، خاطرنشان کرد طی دو سال اخیر شاهد انسجام و هماهنگی بیشتر و اثرگذارتر دستگاههای مسئول بودهایم.
بدری با بیان اینکه طبق آمار از ۶۵ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهرهبرداری در فارس، 36 هزار و 584 حلقه چاه برقی است، گفت: با تلاش مشترک پرسنل شرکتهای آب و برق اطلاعات 36 هزار و 246 حلقه چاه در سامانه ساپاد، منطبق با دادههای اشتراک، بارگزاری شده است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس بر لزوم رفع عدم انطباق اطلاعات اشتراک حدود 338 مشترک باقیمانده در این سامانه طی مدت زمانی مشخص شد و خاطرنشان کرد که این اقدام میتواند با تشکیل گروههای گشت مشترک یا همپوشان بین شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق فارس و شیراز انجام شود.
برپایه این گزارش، در جلسه مدیریت مصرف توامان آب و برق فارس، تشکیل میز در شرکت آب منطقهای، ایجاد کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه وزارت نیرو برای بررسی روند اجرای برنامهها و تدوین و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود همافزایی، استفاده از راهکارهای ایجابی در راستای مدیریت مصارف آب به ویژه در بخش کشاورزی و ... بحث و تبادل نظر شد.
