شناسایی ۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در فارس طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدحسین زارعی با اشاه به اینکه انشعابات غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری یکی از معضلات جدی صنعت برق است، گفت: در سال گذشته ۷ هزار انشعاب غیرمجاز و ۷۲۲ دستگاه استخراج رمزدارایی غیرمجاز (ماینر) از ۸۱ مرکزغیرمجاز شناسایی و جمع آوری شدند که این کشفیات تأثیر بسزایی در کاهش مصارف غیرمجاز و تلفات شبکه داشته است.

وی به نقش مهم گزارش های مردمی و همکاران در شناسایی برق‌های غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: هم استانی هایی که در شناسایی برق‌های غیرمجاز همکاری کنند، مشمول پاداش و مشوق‌های تعیین‌ شده خواهند شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق فارس تصریح کرد: برای حفظ محرمانگی، سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که مشخصات و شماره تماس گزارش‌دهندگان محرمانه باقی می‌ماند و پس از بررسی گزارش‌ها، همکاران شرکت توانیر با گزارش‌دهنده تماس گرفته و پس از دریافت شماره حساب، پاداش مقرر به حساب وی واریز خواهد شد.