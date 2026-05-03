آسانی: دلم برای استقلال تنگ شده/خوشحالم سهمیه آسیا را گرفتیم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، یاسر آسانی، بازیکن خارجی با اشاره به آمادگی بدنیاش گفت: «من تمرینات مداومم را بهصورت اختصاصی و با جدیت دنبال میکنم تا از شرایط مطلوب بدنی خارج نشوم. همواره با کادر فنی و مدیریت تیم در تماس هستم و تمام تلاش خود را برای حفظ آمادگی کامل به کار میبندم.
آسانی در ادامه با ابراز دلتنگی برای هواداران باشگاه استقلال توضیح داد دلم برای هواداران استقلال خیلی تنگ شده و بیصبرانه منتظر دیدار دوباره آنها هستم. از اینکه در نخستین سال حضورم در استقلال توانستهام محبوبیت خوبی میان هواداران به دست بیاورم، بسیار خوشحالم. همانطور که پیشتر هم گفتهام، استقلال بهترین هواداران را دارد.
او درباره عملکرد تیم در فصل جاری نیز اظهار کرد: از اینکه با تلاش همه اعضای تیم و حمایت هواداران توانستیم سهمیه نخبگان را کسب کنیم و در صدر جدول لیگ قرار بگیریم، بسیار خوشحالم. خوشحالیم که توانستیم دل هواداران را شاد کنیم.
وی همچنین با اشاره به اشتیاق خود برای بازگشت به میادین گفت: بیصبرانه منتظر آغاز مسابقات فصل جدید و حضور دوباره در ایران هستم. بهطور مداوم از دوستانم در ایران جویای احوالشان و شرایط کشور هستم.
بازیکن استقلال در واکنش به مصاحبهای که پیشتر منتشر شده و موجب نگرانی هواداران شده بود، توضیح داد: میدانم آن مصاحبه باعث نگرانی هواداران شد و پیامهای زیادی برای من و باشگاه ارسال کردند. باید تأکید کنم هیچگاه نگفتم قصد جدایی از استقلال را دارم. خبرنگار تنها پرسید آیا پیشنهاد از تیمهای دیگر دارم یا نه و من هم پاسخ دادم بله، پیشنهادهایی وجود دارد، اما تمرکز و فکر من فقط روی استقلال است.
یاسر آسانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: «امیدوارم بهزودی هواداران را از نزدیک ببینم تا جشن قهرمانی را که قولش را دادهایم، در کنار هم برگزار کنیم.
