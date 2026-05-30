حضور در استقلال آسانی را از تیم ملی آلبانی دور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آلبانی که از صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ باز مانده است در ماه آینده میلادی و در دو دیدار تدارکاتی به ترتیب رو در روی تیم های ملی فوتبال رژیم صهیونیستی و لوکزامبورگ می رود که در لیست بازیکنان دعوت شده، نام یاسر آسانی وینگر تیم استقلال دیده نمی شود.

رولاندو ماران سرمربی تیم ملی فوتبال آلبانی پس از اعلام فهرست بازیکنان دعوت‌شده برای دو دیدار تدارکاتی در یک نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط تیم و لیست انتخابی خود توضیحاتی ارائه داد.

مهم‌ترین موضوع این نشست، غیبت «یاسر آسانی» در فهرست تیم ملی بود که سرمربی آلبانی درباره آن شفاف‌سازی کرد.

ماران در این‌باره گفت: آسانی دعوت نشده چون بازی نکرده است. من شخصاً با او صحبت نکردم، اما همکارانم با او در تماس بودند. او در این مدت بازی نداشته و آماده‌سازی‌اش برای این مسابقات دشوار بود.

او ادامه داد: سعی می‌کنم به همه بازیکنان فرصت بدهم و پس از تمرینات تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. بی‌صبرانه منتظر شروع تمرینات هستم. انگیزه زیادی برای شروع کار دارم و این تیم اهداف مهمی پیش رو دارد.

سرمربی آلبانی همچنین درباره روند تغییرات در تیم ملی گفت: ما یک گروه پایه از بازیکنان داریم که عملکرد خوبی داشته‌اند و تیم را جلو برده‌اند. تغییرات باید تدریجی باشد. تغییرات ناگهانی می‌تواند خطرناک باشد. این یک ساختار است که ممکن است تغییر کند، اما این تغییرات باید در راستای بهبود تیم ملی باشد.

تیم ملی آلبانی در ادامه برنامه‌های خود، روز ۳ ژوئن به مصاف رژیم صهیونیستی و روز ۶ ژوئن برابر لوکزامبورگ خواهد رفت. هر دو مسابقه در ورزشگاه «ایر آلبانیا» برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که به دلیل حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار به ایران، تمامی مسابقات ورزشی از جمله مسابقات لیگ برتر در فصل بیست و پنجم با وقفه ای طولانی مدت مواجه شدند.