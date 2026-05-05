وضعیت قرمز مالی در باشگاه آبی تهران/ چالش بزرگ استقلال برای فصل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هلدینگهای پتروشیمی کشور که مالکیت باشگاه استقلال را برعهده دارد، در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، با خسارتهایی در برخی از شرکتهای زیرمجموعه خود مواجه شده است؛ موضوعی که میتواند در بودجه فصل آینده این باشگاه و سایر رشتههای تحت پوشش آن تأثیرگذار باشد و احتمال بروز کسری بودجه را نیز در شرایط پیشرو مطرح میکند.
با توجه به آسیبهای واردشده به شرکتهای پتروشیمی، پیشبینی میشود بودجه فصل آینده استقلال با محدودیتهایی همراه شود و این مسئله مدیریت مالی باشگاه را با چالشهایی روبهرو کند؛ بهویژه در شرایطی که آبیپوشان در چند رشته ورزشی نیز تیمداری میکنند.
در بخش بازیکنان به جز آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال که قراردادش تا پایان فصل بیستوپنجم لیگ برتر اعتبار دارد، سایر بازیکنان خارجی این تیم هرکدام حداقل یک فصل دیگر با باشگاه قرارداد دارند و در جمع آبیپوشان باقی خواهند ماند.
در حال حاضر، منیر الحدادی، داکنز نازون، یاسر آسانی، موسی جنپو، دیدیه اندونگ، جلالالدین ماشاریپوف، رستم آشورماتوف و جوئل کوجو هشت بازیکن خارجی تحت قرارداد استقلال هستند.
طبق اطلاعات موجود در سایت transfermarket، منیر الحدادی با قراردادی حدود ۱.۵ میلیون یورو در این تیم حضور دارد. داکنز نازون نیز حدود ۱.۲ میلیون یورو دستمزد دریافت میکند و علاوه بر آن، ۸۵۰ هزار دلار برای صدور رضایتنامه او از باشگاه کایسریاسپور ترکیه هزینه شده است.
یاسر آسانی نیز قراردادی در حدود ۱.۲ میلیون یورو دارد و برای جذب او ۸۵۷ هزار دلار هزینه رضایتنامه پرداخت شده است. موسی جنپو با رقمی نزدیک به ۲ میلیون یورو یکی از پرهزینهترین بازیکنان خارجی استقلال محسوب میشود.
رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال نیز ۶۰۰ هزار یورو دستمزد و ۵۰۰ هزار دلار هزینه رضایتنامه برای باشگاه داشته است. جلالالدین ماشاریپوف دیگر بازیکن ازبکستانی آبیها نیز حدود ۱.۵ میلیون یورو برای استقلال هزینه در بر داشته است.
دیدیه اندونگ نیز با قراردادی حدود یک میلیون دلار به استقلال پیوسته اما به دلیل عقد قرارداد در زمان بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی هنوز وضعیت وی در این تیم مشخص نیست و جوئل کوجو مهاجم قرقیزستانی - غنایی نیز حدود ۶۰۰ هزار یورو ارزش قرارداد دارد.
در صورت تمایل هر یک از این بازیکنان به جدایی از استقلال، باید رضایت باشگاه را جلب کنند؛ موضوعی که میتواند به مذاکرات مالی و توافقات جدید میان طرفین منجر شود، از جمله تسویه باقیمانده قرارداد یا پرداخت مبلغ رضایتنامه از سوی باشگاههای خواهان.
در این میان، فروش حداقل یکی یا دو بازیکن خارجی میتواند بخشی از فشار مالی باشگاه را کاهش دهد، در غیر این صورت استقلال در فصل پیشرو با چالشهای جدی اقتصادی مواجه خواهد شد؛ بهخصوص اگر این تیم موفق به کسب سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی شود که طبیعتاً هزینههای تیمداری را نیز افزایش خواهد داد.
البته اگر پنجره نقل و انتقالاتی استقلال همچنان بسته بماند آبی ها نمی توانند حتی یک بازیکن داخلی جدید به خدمت بگیرند که در این صورت نیاز به حفظ بازیکنان خارجی جدی تر از گذشته می شود و باید دید استقلالی ها چه سیاستی را برای فصل آینده خود در پیش خواهند گرفت.
