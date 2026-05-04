آخرین وضعیت بازیکنان خارجی استقلال/از ازبکستان تا فرانسه و شاید امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌وپنجم به دلیل جنگ تحمیلی سوم با وقفه‌ای اجباری مواجه شد، تمامی بازیکنان خارجی شاغل در ایران کشور را ترک کردند و با وجود بازگشایی حریم هوایی، هنوز هیچ‌یک از این بازیکنان به ایران بازنگشته‌اند. این در شرایطی است که طبق برنامه، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال از ۲۰ اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد.

در بین بازیکنان خارجی استقلال، رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف دو مدافع ازبکستانی این تیم، همچنان زیر نظر کادر فنی تیم ملی ازبکستان به تمرینات خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که پیش‌تر اخباری درباره احتمال حضور این دو بازیکن در تیم‌های باشگاهی ازبکستان مطرح شده بود، اما آنها فعلاً در اردوی تیم ملی کشورشان حضور دارند.

داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی استقلال نیز از روز سه‌شنبه هفته گذشته در تمرینات تیم دسته دومی گنگام حضور یافته است. از سوی دیگر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با یک رسانه کشورش اعلام کرده که قصد دارد برای ادامه تمرینات راهی یکی از باشگاه‌های اماراتی شود.

در این میان، وضعیت آنتونیو آدان، منیر الحدادی و موسی جنپو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد این بازیکنان تمرینات شخصی خود را دنبال می‌کنند. همچنین دیدیه اندونگ نیز شرایط نامشخصی با باشگاه استقلال دارد و هنوز مشخص نیست که برای فصل آینده در جمع آبی‌پوشان باقی خواهد ماند یا خیر. این بازیکن در مقطعی اقدام به تمدید قرارداد با استقلال کرد که در آن زمان پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته بود.

همچنین جوئل کوجو، دیگر بازیکن تحت قرارداد استقلال، با حضور در کشور غنا تمرینات فردی خود را دنبال می‌کند و وضعیت او نیز برای ادامه همکاری با این باشگاه مشخص نیست. با توجه به اینکه وی تحت قرارداد استقلال است، جدایی‌اش تنها با موافقت باشگاه امکان‌پذیر خواهد بود. کوجو فصل گذشته به صورت قرضی در تیم نفتچی فرغانه ازبکستان بازی می‌کرد.