یک جلسه تا تصمیم بزرگ؛ آسانی در دوراهی ماندن یا رفتن از استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، که در فصل بیستوپنجم لیگ برتر فوتبال ایران با پیراهن آبیها به میدان رفت، توانست نمایش قابل توجهی از خود به ثبت برساند و در مقاطع مختلف فصل بهعنوان یکی از مهرههای تأثیرگذار تیم عمل کند. این بازیکن در پایان فصل نیز با ثبت بیشترین گل در میان بازیکنان استقلال، عنوان بهترین گلزن این تیم را به خود اختصاص داده است.
آسانی که در حال حاضر در کشورش حضور دارد، طی روزهای اخیر در مصاحبههایی با رسانههای آلبانی اعلام کرده که از لیگ اسپانیا و باشگاه ختافه پیشنهادهایی دریافت کرده است. با این حال، به دلیل قرارداد معتبر او با باشگاه استقلال، هرگونه جدایی احتمالی تنها در صورت رضایت باشگاه یا پرداخت مبلغ رضایتنامه به استقلال امکانپذیر خواهد بود.
در همین حال، این بازیکن در روزهای اخیر با انتشار تصاویری از خود با پیراهن استقلال در فضای مجازی، پیامهای مثبتی نسبت به ادامه همکاری یا ارتباط حرفهای با این باشگاه مخابره کرده است.
با وجود این شرایط آسانی از باشگاه استقلال مطالباتی دارد و همین موضوع باعث شده او در فضای رسانهای و مجازی همچنان خود را بهعنوان بازیکن این باشگاه معرفی کند تا از نظر حقوقی نیز موقعیت خود را حفظ کرده و امتیازی در مذاکرات احتمالی آینده داشته باشد.
قرار است این بازیکن جلسهای با مدیران باشگاه استقلال برگزار کند تا درباره وضعیت قرارداد، مطالبات مالی و آینده همکاریاش تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
