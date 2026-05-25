به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته حفاری ملارد به ریاست سید اصغر تقوی، فرماندار ملارد، با هدف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای هرگونه حفاری برگزار شد.

در این نشست، اجرای خط انتقال آب کوثر به‌عنوان یکی از پروژه‌های زیرساختی حیاتی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ضرورت عبور عرضی این خط از محورهای مواصلاتی، فرماندار ملارد دستور داد شرکت آب و فاضلاب نسبت به تهیه طرح فنی و کارشناسی‌شده اقدام کند تا در جلسه آتی کمیته، جزئیات فنی و ملاحظات ترافیکی آن به تصویب نهایی برسد.

تقوی در ادامه به بررسی چالش‌های فرآیند صدور مجوزهای حفاری برای دستگاه‌های خدمات‌رسان پرداخت. وی با تأکید بر لزوم تعامل سازنده میان ادارات به منظور کاهش دوباره‌کاری‌ها و تخریب معابر، تصریح کرد: مدیریت حفاری‌ها در سطح شهر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل در توسعه خدمات شهری، کمترین اختلال در تردد شهروندان و آسیب به زیرساخت‌های آسفالتی معابر ایجاد شود.

در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن پایبندی به ضوابط حفاری، هماهنگی‌های لازم را برای ترمیم به‌موقع و استاندارد نوار حفاری‌ها با شهرداری‌های تابعه داشته باشند تا از بروز نارضایتی‌های عمومی جلوگیری شود.